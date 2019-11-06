Угрозы Зеленскому закончились для соратницы Порошенко расследованием

Петр Порошенко и сочувствующие ему политические силы стали главными оппонентами нового президента Украины Владимира Зеленского и всех, кто поддерживает его подход во внутренней и внешней политике. Подчас соратники экс-главы государства переходят черту, за которой оканчивается критика и начинаются откровенные угрозы.
Именно в таком контексте были восприняты высказывания Софьи Фединой. В прямом эфире соратница Порошенко решила порассуждать о том, что Зеленский может стать жертвой покушения или попасть под обстрел. Теперь депутата проверяют на возможное совершение преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на жизнь государственного деятеля" и "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", сообщает издание "Украинские новости".
ГБР подтвердило расследование посягательств Федины на жизнь Зеленского и захват власти pic.twitter.com/DgUaS7kW8T— Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) November 6, 2019
"Дни.ру" писали о скандальном эфире, во время которого прозвучали расцененные как угрозы фразы. Депутат от партии "Европейская солидарность" Софья Федина встретилась с волонтером Марусей Зверобой в одном из львовских кафе.
"Все желают, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить лучше, или застрелить, или граната взорвется где-то", – заметила Зверобой. Депутат от собеседницы не отставала. Члены фракции "Слуга народа" возмутились и потребовали от правоохранительных органов принять меры.
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