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Политика

Взрыв гранаты: озвучена причина гибели Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс вышла ему боком. Глава государства не на шутку разозлил часть общественности и политической элиты, которая активно протестует против разведения сил на востоке страны. 
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Среди прочих отличились народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина и волонтер, называющая себя Маруся Зверобой. Как сообщает интернет-портал Гордон, женщины провели стрим из львовского кафе, где рассуждали о том, как мог бы погибнуть Владимир Зеленский.      

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Общение президента с националистами на линии фронта Федина и Зверобовой сочли неуважительным и хамским. В выражениях осмелевшая парочка не стеснялась: о Зеленском женщины высказывалась в крайне резкой и грубой форме. 

"Ты приносишь такой ущерб, что все желают, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким образом: или тебя повесить лучше, или застрелить, или граната взорвется где-то”, – сказала волонтер.   

По ее словам, радикалы, с которыми общался Зеленский, были "морально не готовы" к визиту высокого гостя, поэтому растерялись. В следующий раз церемониться с президентом не будут, предупредила она. "Тебя надо мочить в сортирах", – добавила волонтер.   

Высказывания Фединой и Зверобой возмутили депутатов от фракции "Слуга народа". Парламентарии потребовали от правоохранительных органов принять меры.   

На прошлой неделе Зеленский посетил город Золотое и побывал на позициях украинских вооруженных сил. Также президент заглянул в расположение добровольцев, которые отказываются покидать позиции и отводить силы от линии фронта.   

С одним из бойцов у президента произошла перепалка. Военнослужащий не стеснялся высокого гостя, вел себя смело и вызывающе. В конце концов Зеленский не выдержал. "Мне 42 года, я президент, я же не лох какой-то", – обратился президент к наглому собеседнику.

Автор: 30 октября 2019, 06:35

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