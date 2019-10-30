Взрыв гранаты: озвучена причина гибели Зеленского

Среди прочих отличились народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина и волонтер, называющая себя Маруся Зверобой. Как сообщает интернет-портал Гордон, женщины провели стрим из львовского кафе, где рассуждали о том, как мог бы погибнуть Владимир Зеленский.
Общение президента с националистами на линии фронта Федина и Зверобовой сочли неуважительным и хамским. В выражениях осмелевшая парочка не стеснялась: о Зеленском женщины высказывалась в крайне резкой и грубой форме.
"Ты приносишь такой ущерб, что все желают, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким образом: или тебя повесить лучше, или застрелить, или граната взорвется где-то”, – сказала волонтер.
По ее словам, радикалы, с которыми общался Зеленский, были "морально не готовы" к визиту высокого гостя, поэтому растерялись. В следующий раз церемониться с президентом не будут, предупредила она. "Тебя надо мочить в сортирах", – добавила волонтер.
Высказывания Фединой и Зверобой возмутили депутатов от фракции "Слуга народа". Парламентарии потребовали от правоохранительных органов принять меры.
На прошлой неделе Зеленский посетил город Золотое и побывал на позициях украинских вооруженных сил. Также президент заглянул в расположение добровольцев, которые отказываются покидать позиции и отводить силы от линии фронта.
С одним из бойцов у президента произошла перепалка. Военнослужащий не стеснялся высокого гостя, вел себя смело и вызывающе. В конце концов Зеленский не выдержал. "Мне 42 года, я президент, я же не лох какой-то", – обратился президент к наглому собеседнику.
Зеленский - националистам на Донбассе, которые отказываются выполнить приказ и отвести вооружения:— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 26, 2019
«Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то...»
С кем? С кем и о чём договариваться в этой стране?
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