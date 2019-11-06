Обманувшему Путина Зеленскому поставили ультиматум

Пространство для маневров у Владимира Зеленского стремительно сужается. Президент Украины должен перестать ломать комедию и начать выполнять "формулу Штайнмайера". В противном случае Москва будет вести диалог с другими людьми.

После поражения Петра Порошенко и развала его команды у России и Украины появилось окно возможностей для нормализации отношений. Но скоро оно может закрыться, предупреждает политический эксперт Глеб Ляшенко.

Долго терпеть выкрутасы новой украинской власти Москва не собирается, уверен политолог. Максимум – до 1 января, написал эксперт на своей странице в "Фейсбук".

Все будет зависеть от прогресса в Донбассе, а также переговоров по газу. Несмотря на заверения официального Киева о готовности к мирному урегулированию, Украина продолжает срывать разведение войск. В Кремле не готовы к саммиту в нормандском формате с теми, кто не выполняет обещаний.

Если Киев продолжит ломать комедию с разведением войск и выдвигать неприемлемые условия по транзиту газа, то Москва окончательно разочаруется в президенте Украины как переговорщике, уверен Ляшенко. В таком случае Кремль отдаст предпочтение лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

"На Зеленском в Кремле поставят жирный крест и спокойно подождут на берегу реки, пока мимо проплывет его труп", – предупредил эксперт.

Он выразил надежду, что украинский лидер это понимает. Ляшенко посоветовал Зеленскому не откладывать и предпринять решительные шаги. Отсутствие результатов приведет к фатальному обрушению его рейтинга, прогнозирует эксперт.

Украина начала отбирать газ из подземных хранилищ



Отбор газа из ПГХ начался 1 ноября. До этого отбор газа из хранилищ не осуществлялся. Отмечается, что хранилища заполнены на 70%. pic.twitter.com/zfIaeOQ8Vj — Вечерний Мариуполь (@Vecherka_News) November 4, 2019

Хорошо известно: от перестановки слагаемых сумма не меняется. Локальные газовые войны между Москвой и Киевом в преддверии зимы стали привычным делом. Вопреки надеждам украинских избирателей, при Владимире Зеленском эта "славная традиция" продолжилась.

Контракт по транизу газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря. Прошедшие на днях переговоры результатов не дали.

Ситуация накаляется: украинский "Нафтогаз" подал в Арбитражный суд Стокгольма новый иск против "Газпрома". А в окружении Зеленского предупредили, что готовы к прекращению транзита российского голубого топлива.