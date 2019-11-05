Назван единственный способ спасти гибнущего Зеленского

Акции протеста на Украине проходят почти каждый день. Договоренности с Россией по Донбассу, земельная реформа, повышение цен на услуги ЖКХ – эти и многие другие раздражители выводят на улицы десятки тысяч человек.
На этом фоне заоблачный рейтинг Зеленского начал падать. За последний месяц он обвалился на 10%. Но если президент переживет сложный период, то сможет восстановить позиции, считает политолог Андрей Ермолаев.
Путь к спасению Зеленского – назначить козлов отпущения, считает эксперт. Например, свалив все ошибки и просчеты на молодого премьер-министра Алексея Гончарука.
Политолог не исключил, что Зеленский решится обновить кабмин в начале 2020 года. "Может даже сменить руководство", – сказал Ермолаев в эфире ютуб-канала Politeka online.
Не стоит расслабляться и парламенту. Вероятны изменения во фракции "Слуга народа", прогнозирует Ермолаев.
Зеленского пустили по "коридору позора" с криками "Позор!" и "Нет капитуляции"в Тернополе.— Виталий Каратаев (@klon6804) November 2, 2019
Назначенцы Зеленского не проработали и полгода, но уже угодили в громкие скандалы. 35-летний премьер-министр Алексей Гончарук отдохнул в компании "ветеранов" Донбасса на концерте неонацистской рок-группы "Сокира Перуна".
Проявили себя и "слуги народа". Депутаты пропрезидентской партии оказались любвеобильными персонами: журналисты застали за пикантной перепиской несколько парламентариев.
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