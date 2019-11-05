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Политика

Назван единственный способ спасти гибнущего Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress
Президент Украины Владимир Зеленский проходит через сложный период: рейтинг политика начал падать, конфликт с националистами усугубляется, впереди непопулярные реформы. Знакомые с ситуацией эксперты уверены: спасти главу государства могут только крайние меры. 
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Акции протеста на Украине проходят почти каждый день. Договоренности с Россией по Донбассу, земельная реформа, повышение цен на услуги ЖКХ – эти и многие другие раздражители выводят на улицы десятки тысяч человек.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

На этом фоне заоблачный рейтинг Зеленского начал падать. За последний месяц он обвалился на 10%. Но если президент переживет сложный период, то сможет восстановить позиции, считает политолог Андрей Ермолаев.   

Путь к спасению Зеленского – назначить козлов отпущения, считает эксперт. Например, свалив все ошибки и просчеты на молодого премьер-министра Алексея Гончарука.   

Политолог не исключил, что Зеленский решится обновить кабмин в начале 2020 года. "Может даже сменить руководство", – сказал Ермолаев в эфире ютуб-канала Politeka online.  

Не стоит расслабляться и парламенту. Вероятны изменения во фракции "Слуга народа", прогнозирует Ермолаев.  

Назначенцы Зеленского не проработали и полгода, но уже угодили в громкие скандалы. 35-летний премьер-министр Алексей Гончарук отдохнул в компании "ветеранов" Донбасса на концерте неонацистской рок-группы "Сокира Перуна". 

Проявили себя и "слуги народа". Депутаты пропрезидентской партии оказались любвеобильными персонами: журналисты застали за пикантной перепиской несколько парламентариев.  

Автор: 5 ноября 2019, 06:30

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