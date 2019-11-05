Голодный и с синяками: измученный Зеленский шокировал народ

По словам Дмитрия Гордона, он виделся с президентом в его офисе на Банковой улице. На столе перед Владимиром Зеленским стояли три вазочки с печеньем. Лидер Украины принялся уплетать его за обе щеки, хаотично запивая водой, заявил Гордон в интервью "Комсомольской правде".



Журналист поинтересовался у президента, в чем дело. Тот признался, что голоден, и у него нет времени поесть. "Измученный работой человек. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший..." – рассказал Гордон о встрече с Зеленским.

Секрет такой жертвенности в том, что Зеленский хочет оставить след в истории. "Сделать то, чего не сделал до него никто из предшественников", – пояснил журналист.

Внешний вид Владимира Зеленского ранее прокомментировала психолог Светлана Филатова. Когда-то улыбчивый и жизнерадостный политик производит тягостное впечатление, отметила эксперт. По ее словам, лицо главы государства выражает грусть и безнадежность.

В эфире НСН психолог предположила, что Зеленский серьезно устал. Она заметила, что под глазами у президента появились большие мешки. "Причем они круговые – самый плохой вариант", – подчеркнула специалист.

Владимир Зеленский в годовщину смерти активистки майдана Екатерины Гандзюк пообещал найти и наказать всех заказчиков её убийства.

А вот насчёт одесситов, сгоревших в доме профсоюзов, ничего не обещал. И насчёт Олеся Бузины тоже. Хотя убийцы и заказчики известны.