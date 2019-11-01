"Да пошел ты, Вова": попрошайку Зеленского прилюдно унизили

О необходимости восстановить разрушенную инфраструктуру
Донбасса Владимир Зеленский объявил в ходе недавнего инвестиционного форума в
Мариуполе. Как отмечает интернет-портал "Дело", на призыв президента
откликнулся крупный украинский бизнесмен Александр Ярославский. Он объявил, что
готов построить новый аэропорт в Донецке за 100 миллионов долларов.
Заявление предпринимателя говорит о том, что в стране остались люди, готовые восстанавливать инфраструктуру после окончания войны, цитирует портал политолога Владимира Фесенко. Других инвесторов воззвание Зеленского не тронуло.
По словам Ярославского, он может заняться восстановлением аэропорта, если будут созданы необходимые условия. "Я готов заняться этим проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов”, – цитирует предпринимателя телеканала "112 Украина".
Пользователи Сети поиронизировали над неловкой ситуацией. "Зеленский призвал бизнес скинуться на восстановление Донбасса. Откликнулся только один. Предприниматели как бы ответили: "Да пошел ты, Вова". А что еще мог ожидать президент, который вместо мира ведет задушевные беседы с нациками у костра?" – написал блогер с ником Кремлевский Связной.
В СМИ пишут, что Зеленский призвал бизнесменов скинуться на восстановление Донбасса. Откликнулся только один. Предприниматели как бы ответили: "Да пошел ты, Вова". А что еще мог ожидать президент, который который вместо мира ведет задушевные беседы с нациками у костра?— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) November 1, 2019
В ходе инвестиционного форума в Мариуполе Владимир Зеленский объявил о запуске фонда партнерской поддержки для восстановления Донбасса. Власти страны представили потенциальным инвесторам сотни проектов.
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