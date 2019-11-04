"Капитулянт": объявлено о свержении Владимира Зеленского

Лукаш поведала в эфире телеканала "112 Украина", что некая политическая сила намерена лишить власти украинского лидера. Подобный процесс может происходить из-за разведения сил в Донбассе. "Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт", – заявила политик.
Лукаш убеждена, что при Зеленском политика в стране превратилась в "плеяду скандалов", а о говорить о свободе приходится с натяжкой. Положение ухудшает и экономическая ситуация, считает политик.
Ранее сообщалось, что во время недавнего визита в Тернополь Владимир Зеленский попал в неприятное положение. Граждане освистали действующего президента Украины.
В Сети распространилась видеозапись, на которой украинский лидер заходит вместе с охраной в здание администрации Тернополя. Внезапно недовольная толпа начинает окружать Владимира Зеленского. Люди держат в руках транспаранты и скандируют "Позор!" в адрес лидера.
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