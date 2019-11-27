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Политика

"Придется уничтожить": Украина получила грозное предупреждение из России

Фото: www.globallookpress.com
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с грозным предупреждением в адрес Украины. Он подчеркнул, что страну будет необходимо уничтожить, если она продолжит угрожать мировой безопасности.

Продолжение: Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами
прочитано 748 раз

Владимир Жириновский обратил внимание на ситуацию с попыткой объявить импичмент президенту США Дональду Трампу после обвинений в давлении на Украину. Лидер ЛДПР отметил, что американского лидера эта тема начинает злить.

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Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

К чему приведет пресыщенность информационного пространства украинской тематикой, покажет время. Однако уже сейчас можно сказать, что Незалежная является фактором, дестабилизирующим ситуацию во всем мире.

"Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику", – цитирует "Царьград" Владимира Жириновского.

"Киев сегодня – это Берлин 1933-го. Такой же поджигатель войны", – подчеркнул парламентарий.

"Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", – предупредил Жириновский. Учитывая, что Запад начинает осознавать опасность для мировой стабильности, которую несут в себе действия украинских политиков, подобное развитие событий не выглядит невероятным.

Ранее Владимир Жириновский осадил украинских гостей программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1". "Ваш гимн пора переделать. "Еще не вмерла Украина" – нет. "Уже вмерла Украина", – заметил лидер ЛДПР. По его словам, в вымирании страны заинтересованы западные государства. А происходит этот процесс при попустительстве и помощи со стороны украинских элит.

Автор: 27 ноября 2019, 09:39

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Редкий <цензура>@орок !!
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