"Придется уничтожить": Украина получила грозное предупреждение из России

Владимир Жириновский обратил внимание на ситуацию с попыткой объявить импичмент президенту США Дональду Трампу после обвинений в давлении на Украину. Лидер ЛДПР отметил, что американского лидера эта тема начинает злить.
К чему приведет пресыщенность информационного пространства украинской тематикой, покажет время. Однако уже сейчас можно сказать, что Незалежная является фактором, дестабилизирующим ситуацию во всем мире.
"Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику", – цитирует "Царьград" Владимира Жириновского.
"Киев сегодня – это Берлин 1933-го. Такой же поджигатель войны", – подчеркнул парламентарий.
"Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", – предупредил Жириновский. Учитывая, что Запад начинает осознавать опасность для мировой стабильности, которую несут в себе действия украинских политиков, подобное развитие событий не выглядит невероятным.
Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) November 25, 2019
Ранее Владимир Жириновский осадил украинских гостей программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1". "Ваш гимн пора переделать. "Еще не вмерла Украина" – нет. "Уже вмерла Украина", – заметил лидер ЛДПР. По его словам, в вымирании страны заинтересованы западные государства. А происходит этот процесс при попустительстве и помощи со стороны украинских элит.
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