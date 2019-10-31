"Пускай привыкает": жалобщика Зеленского хорошенько припечатали

Представитель президента Украины рассказал, что Владимир Зеленский сильно устает от негатива в свой адрес. За это лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот жестко припечатал пожаловавшегося лидера страны.



Глава офиса украинского лидера Андрей Богдан рассказал, что в последнее время в адрес Зеленского со всех сторон сыплются негативные комментарии и критика. Мужчина отметил, что президент от этого страшно устает, и в целом ситуация с таким отношением его сильно угнетает.

"Он устал… Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает", – цитирует слова Богдана радио Sputnik.

Эксперт отметил, что рекомендует президенту Незалежной воздерживаться от чтения комментариев в социальной сети "Фейсбук". По его словам, там содержится "искаженная информация". Кроме того, эксперт высказался, что Зеленский также устает от огромного объема работы и ее темпа.

Услышав такие заявления, политолог Юрий Кот не сдержался и высказал свою точку зрения по данному вопросу. Он заявил, что Зеленский прекрасно знал, на что шел, становясь главой государства. Это всегда требует огромных ресурсов.

"Когда мы слышим со стороны команды Зеленского о том, что он устал от критики, то хочется напомнить украинскую поговорку: "Видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте". Когда он глумился над украинскими политиками в своем "95 квартале" десятилетиями, он не уставал, а когда начали смеяться над ним, он устает", – ядовито высказался Кот.



"Ничего, пускай привыкает. Чем больше он будет делать нехороших вещей – поступать антинародно, двигаться в сторону войны, – тем больше будет критики и от врагов, и от друзей. Просто пусть делает выводы, а не обижается – он же не барышня кисейная. Обижаться и надувать губы – это не позиция президента. Наводи порядок, восстанавливай справедливость, останавливай войну", – подытожил политолог.

