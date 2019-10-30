Интрижка с проституткой: семьянина Зеленского втянули в секс-скандал

На сей раз в щекотливую ситуацию угодил депутат Богдан Яременко. Соратник Зеленского попался на интимной переписке с женщиной легкого поведения.
Сообщается, что парламентарий просматривал анкету некоей Алины, где
она указала свои сексуальные предпочтения. Яременко начал беседу с женщиной. Она рассказала условия встречи. Скрины переписки опубликовало издание
"Буквы".
Депутат от партии Зеленского поспешил оправдаться, заявив, что якобы специально показал на камеру содержание своего смартфона. "Я осуществил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные "переписки". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет", – написал парламентарий в "Фейсбук".
Владимиру Зеленскому стоило бы объяснить единомышленникам, что выставлять напоказ личную переписку в публичном месте не стоит. Как показывает практика, депутаты от "Слуги народа" ведут себя недостаточно осторожно. Скандалы с их участием общественность и пресса почти всегда ассоциирует с именем президента.
Ранее на пикантной переписке попался "слуга народа" Анатолий Остапенко. Парламентарий общался в популярном мессенджере с неким Сильченко Лешей. По всей видимости, он пытался договориться о встрече, но собеседник отказал ему в половом акте.
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