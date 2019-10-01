Путин мастерки ответил на провокацию Грузии

Журналистка решила задать российскому лидеру "провокационный вопрос". Инцидент произошел после традиционного фотографирования.
"Когда вы начнете выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска с оккупированных территорий Грузии?" – цитирует журналистку "Царьград". Владимир Путин с улыбкой подыграл ей. "Мы всегда выполняем свои обещания", – ответил президент России.
Напомним, после нападения Грузии на столицу Южной Осетии в 2008 году армия нашей страны была вынуждена провести операцию по понуждению к миру. После вывода российских войск из Грузии Абхазия и Южная Осетия были признаны независимыми государствами. Грузия же это признавать отказывается, считая их своей территорией.
Как писали "Дни.ру", ранее российские депутаты поддержали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина изучить заявление парламентариев Южной Осетии о признании геноцида местных осетин со стороны Грузии в 1920 году. К конкретным решениям по этому вопросу законодатели приступят после тщательного анализа.
Отметим, Владимир Путин всегда с достоинством выходит из провокационных ситуаций, в частности, в общении с журналистами. Глава государства неизменно демонстрирует тонкое чувство юмора и умение владеть собой.
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