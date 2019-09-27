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Стало известно о тайном телефоне Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Источник в Кремле сообщил, что президент России использует для переговоров особый, секретный мобильник. Владимир Путин общается по нему вне своего кабинета.
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Тайный телефон российского лидера толще обычного, гражданского. Кроме того, он защищен особым образом.

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"Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки. Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, — нулевая", – цитирует кремлевского инсайдера "Московский комсомолец". Он рассказал, что спецсвязь ФСО (Федеральная служба охраны) пользуется военными спутниками.

Источник пояснил, что сигнал зашифрован с использованием секретных разработок, так что даже если его кто-то и поймает, переживать за сохранность информации не стоит: на расшифровку потребуется не один год.

Общение иностранных политиков с Владимиром Путиным всегда происходит с переводчиком и организуется через специальные дипломатические каналы. Именно так того требует официальный протокол.

Все разговоры первых лиц государств по телефону записываются. Причем, аудиозаписи обычно есть у обоих сторон.

Напомним, в мае стало известно, что для Владимира Путина сделали эксклюзивные часы в виде кремлевских курантов. Их презентовал российский бренд Caviar. 

Материал дополняется

Автор: 27 сентября 2019, 08:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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