Стало известно о тайном телефоне Путина

Тайный телефон российского лидера толще обычного, гражданского. Кроме того, он защищен особым образом.
"Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки. Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, — нулевая", – цитирует кремлевского инсайдера "Московский комсомолец". Он рассказал, что спецсвязь ФСО (Федеральная служба охраны) пользуется военными спутниками.
Источник пояснил, что сигнал зашифрован с использованием секретных разработок, так что даже если его кто-то и поймает, переживать за сохранность информации не стоит: на расшифровку потребуется не один год.
Общение иностранных политиков с Владимиром Путиным всегда происходит с переводчиком и организуется через специальные дипломатические каналы. Именно так того требует официальный протокол.
Все разговоры первых лиц государств по телефону записываются. Причем, аудиозаписи обычно есть у обоих сторон.
Напомним, в мае стало известно, что для Владимира Путина сделали эксклюзивные часы в виде кремлевских курантов. Их презентовал российский бренд Caviar.
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