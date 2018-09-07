Назначен новый врио главы ДНР

Народный совет самопровозглашенной Донецкой Народной Республики выбрал нового временно исполняющего обязанности главы государства. Им стал Денис Пушилин: его кандидатуру поддержали большинство депутатов, передает Russia Today.
Ранее политик представлял интересы ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины. Нового руководителя непризнанной республики выбирали в связи со смертью Александра Захарченко: глава государства погиб в результате теракта.
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