Назначен новый врио главы ДНР

Народный совет самопровозглашенной Донецкой Народной Республики выбрал нового временно исполняющего обязанности главы государства. Им стал Денис Пушилин: его кандидатуру поддержали большинство депутатов, передает Russia Today.

Ранее политик представлял интересы ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины. Нового руководителя непризнанной республики выбирали в связи со смертью Александра Захарченко: глава государства погиб в результате теракта.