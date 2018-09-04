Кремль напомнил о подлых нападках на Путина

Великобритания так и не извинилась за высказывания своих политиков в адрес президента России. Москва эти резкие слова не забыла – у нее хорошая память, заявили в Кремле.

Представители руководства Великобритании неоднократно позволяли себе забыть о вежливости, говоря о российском лидере. Особенно отличился в этом плане бывший глава британского МИДа Борис Джонсон. А извинений из Лондона до сих пор не слышно, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наверное, у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином Джонсоном в отношении нашего президента. У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил", – заявил представитель Кремля. Песков прокомментировал слова главы ВТБ Андрея Костина в адрес Джонсона.

Днем ранее Костин резко высказался о поведении глав внешнеполитических ведомств некоторых западных стран, выступая на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова со студентами МГИМО. При этом работу самого руководителя российского ведомства глава ВТБ оценил очень высоко. В свою очередь Песков в беседе с журналистами присоединился к высокой оценке Сергея Лаврова – при этом остальные высказывания Костина комментировать отказался, передает RT.

Публикация от NEWS.ru (@nwsru) 3 Сен 2018 в 6:32 PDT

Борис Джонсон неоднократно выступал с нападками на российского лидера. В частности он утверждал, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери – дело рук Москвы. Позже бывший тогда главой британского МИДа Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу, проходивший летом в России, с Олимпийскими играми в фашистской Германии, пишет НСН.

Весной этого года пресс-секретарь российского президента заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИДа Борис Джонсон должны будут извиниться перед Россией за необоснованные обвинения в адрес Москвы, напоминает Ura.ru.