Россия приготовила чувствительный "щелчок по носу" для США

Тягаться с Соединенными Штатами в экономической сфере Россия сегодня не может – страны в разных весовых категориях. Тем не менее Москва найдет достойный ответ на санкции Вашингтона, уверен заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Кремль специально не дает конкретного ответа на вопрос, как он намерен отвечать на американские ограничения. Ведь анонсирование этих действий будет означать ослабление позиций, подчеркивает Рябков. Замминистра напомнил, что способы ответа на санкции могут быть разными – как симметричными, так и асимметричными.

К примеру, по мнению Рябкова, можно расширить списки "подсанкционных" американских политиков. "Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира. Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен во всеобъемлющих правах, потому что просто не может получить российскую визу, — это некий щелчок по носу и самолюбию", – подчеркнул российский дипломат.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России на новые санкции со стороны США будет жестким, но адекватным. Она напомнила, что отнюдь не Москва стала инициатором обострения отношений с Вашингтоном. Захарова также подчеркнула, что процесс выработки решений о возможных ответных мерах на действия США в МИДе не принято комментировать. Однако действия Москвы всегда адекватны возникающим угрозам.

Рябков также заявил в интервью журналу "Международная жизнь", что американский спецпредставитель по Украине однозначно "играет на киевской половине поля". В Москве понимают, что западные спонсоры киевского режима озабочены сохранением всего того, что подконтрольно им и позволяет, как они считают, поддавливать Россию. Так что никаких сдвигов к лучшему в поведении украинских властей в обозримой перспективе не произойдет. Это печально – тем не менее российская сторона руки не опускает и намерена продолжать работу в разных форматах.

