Путин провел назначения в администрации президента

Президент
России Владимир Путин назначил Михаила Казаринова заместителем руководителя
протокола президента России, сообщает РИА ФАН. В свою очередь Юрий Свиридов остался
в своей должности заместителя пресс-секретаря президента, как и Анна
Кузнецова, которая сохранила пост уполномоченного при президенте России по правам
ребенка.
Инна Биленкина стала руководителем подразделения по научно-образовательной политике, Олег Говорун – начальником направления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.
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