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Политика

Безумец Трамп вынудил Меркель пойти на крайние меры

Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler
Раскрыта причина выдвижения канцлера Германии Ангелы Меркель на четвертый срок. Как оказалось, она решилась на это, чтобы дать отпор агрессивному президенту США Дональду Трампу.
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О мотивах немецкого политика рассказал экс‐заместитель советника бывшего американского лидера Барака Обамы по национальной безопасности Бен Родс. Подробности он раскрыл в своей книге "Мир как он есть".

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Согласно мемуарам, Меркель сделала откровенное признание в беседе с Обамой. Она заявила, что чувствует обязанность выдвинуться на четвертый срок. Политик решилась на крайние меры, чтобы защитить международный порядок от проделок Трампа, передает Ura.ru со ссылкой на газету The New York Times.

Родс добавил, что во время последней встречи Обамы в качестве президента с Меркель произошел казус. Канцлер Германии прослезилась, сообщает телеканал "360".

"Она совсем одна", – прокомментировал произошедшее Обама.

Напомним, что переизбрание Меркель прошло 14 марта 2018 года. Ее кандидатуру одобрили члены бундестага, передает Russia Today.

Как писали Dni.Ru, некоторые решения Трампа называют по-настоящему безумными. Например, президент США решил выйти из ядерной сделки с Ираном. Эти действия осудили во всем мире.

Автор: Евгений Мышко31 мая 2018, 08:23
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