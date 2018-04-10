Трамп трясет "Томагавками" у российской базы в Сирии
Американский эсминец "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту подошел к сирийскому Тартусу, где расположена военно-морская база ВМФ России. Еще два американских тяжелых корабля с полным боекомплектом приближаются к сирийским берегам.
Утром 10 апреля стало известно, что "Дональд Кук" не остался без внимания российских летчиков: наши боевые самолеты, по меньшей мере, четыре раза пролетели над американским эсминцем.
Из самой Сирии сообщают, что Россия заблокировала радиосигналы американских дронов, что значительно повлияло на получение разведданных о районах, куда предположительно готовы ударить "Томагавками" корабли ВМФ США. В России предупреждают, что такой удар приведет к чудовищным проблемам.
Эскалация напряженности возникла после сообщений о химических атаках в Восточной Гуте, которые, по утверждению Белого дома, совершили войска Башара Асада. При этом традиционно американцы не предоставляют никакой заслуживающей доверия информации, подтверждающей факт применения химоружия.
Китайским военным кораблям в Средиземном море приказано присоединиться к российскому флоту в случае массированной атаки на Сирию.#Сирия #Siria #China#Russia https://t.co/QUiac222bQ pic.twitter.com/4Aw1P13sw6— СИЛОВИКИ (@SIL0VIKI) 10 апреля 2018 г.
При этом западное сообщество в один голос обвиняет Россию в причастности к этому. Накануне президент Трамп дошел до прямых обвинения в адрес Владимира Путина и пообещал дать свой ответ на фейковую химатаку через 48 часов.
Судя по всем, американский лидер настроен весьма серьезно. Трамп усатми своего пресс-секретаря заявил, что не примет участие в Саммите Америк из-за ситуации в Сирии. Встреча пройдет в Колумбии и Перу 13–14 апреля. Как выражаются в Белом доме, президент будет "надзирать над ответом США на химическую атаку в Сирии.
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