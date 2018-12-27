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Политика

Кровавое убийство Захарченко и смерть Мавроди: кого мир потерял в 2018 году

Людмила Алексеева, Джордж Герберт Уокер Буш и Сергей Мавроди. Фото: Дни.ру
Президент самой могущественной страны мира и глава непризнанной республики, ярый коммунист и великий махинатор. В 2018 году этот мир покинули интересные личности, у которых была способность вести за собой людей. Они хотели сделать мир лучше и немало преуспели в этом желании.
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ДОЛГОЖИТЕЛЬ ДЖОРДЖ БУШ

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Трудно поверить, но, когда японцы бомбили Перл-Харбор, Джорджу Бушу-старшему уже было 17 лет. Родившийся в семье сенатора и банкира, юноша хотел поступить в колледж, но под влиянием военных событий пошел в летчики.

Буш стал самым молодым пилотом американских ВВС на тот момент, он служил до конца Второй мировой войны и даже чуть не погиб в горящем самолете. Дослужившись до лейтенанта, после войны Джордж Буш ушел с военной службы и поступил в Йельский университет. Окончив его в 1948 году, переехал с семьей в Западный Техас, где начал нефтяной бизнес, став миллионером к 40 годам.

Путь в политику республиканца Буша чем-то напоминает судьбу Дональда Трампа. В 1981 году он стал вице-президентом у Рональда Рейгана, а в 89-м победил на выборах президента. Правление Буша ознаменовалось окончанием Холодной войны, военными операциями США в Панаме и Персидском заливе, полной легализацией абортов и повышением налогов.

Джордж Буш-старший стал самым долгоживущим в истории президентом США, он ушел из жизни 30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет.

Джордж Герберт Уокер Буш. Фото: www.globallookpress.com

ЯРЫЙ КОММУНИСТ ВИКТОР АНПИЛОВ

Он был борцом за коммунистические идеи, размахивал красными флагами, поддерживал Жириновского и даже сидел в тюрьме. Его "Трудовая Россия" была популярна в начале 90-х, но в нулевых уже не котировалась.

Слесарь-сборщик по первому образованию и журналист-международник по второму, Анпилов свободно владел английским, испанским и португальским языками. После окончания журфака МГУ уехал работать на Кубу переводчиком, после возвращения в СССР был корреспондент подмосковной  газеты "Ленинец" и обозревателем Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки.

Организовав в 1992 году движение "Трудовая Россия", стал публичным оратором и активным участником многочисленных антиельцинских митингов, на которых призывал к свержению режима. Во время октябрьских событий 1993 года был их активным участником на стороне Верховного Совета, за что и поплатился – Анпилова арестовали и почти полгода продержали в "Лефортово".

Популярность Анпилова сошла на нет в начале нулевых после того, как начались его политические метания от Зюганова к Жириновскому и от системной оппозиции к несистемной.

Виктор Анпилов. Фото: www.globallookpress.com

ОСТАП БЕНДЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ – СЕРГЕЙ МАВРОДИ

Осчастлививший жену Лени Голубкова сапогами, молодоженов Игоря и Юлю квартирой, просто Марию встречей с женой Лени и еще 15-20 миллионов своих соотечественников, он ушел из жизни в весеннюю московскую промозглую ночь на троллейбусной остановке. Сергей Мавроди то ли замерз в ожидании общественного транспорта, то ли не выдержало сердце.

В лихие 90-е он ворвался в жизнь новой России ветром западных перемен и принес реальные деньги – финансовый героин, как говорил сам Мавроди. Ему поверили даже члены правительства, чего уж тут говорить о простых смертных. Билеты с тремя буквами расходились как горячие пирожки на вокзале – у офисов МММ стояли гигантские очереди.

Для кого-то он финансовый гений, для других – шарлатан и аферист, третьи проклинают Мавроди за то, что сами доверились ему. Он успел побывать и роли политика (был депутатом Госдумы), и в робе заключенного. Выйдя из тюрьмы, Мавроди  попытался возвести новую финансовую пирамиду, снял сериал "Зомби" и написал роман "Сын Люцифера". Многосторонний аферист также сочинял стихи, писал и пел песни.

Сергей Мавроди. Фото: www.globallookpress.com

ДИССИДЕНТКА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА

В советское время их не жаловали и высылали из страны. Диссиденты были не в чести у власти, они расшатывали существующий строй и сотрудничали с ненавистными империалистами. Все изменилось в 90-е годы: в новой России диссиденты превратились в правозащитников. Пожалуй, самый яркий их представитель – Людмила Алексеева. В 1976 году она стала одной из основательниц Московской Хельсинкской группы.

Контраст между декларациями официальной идеологии и реальной жизнью в СССР не давал Алексеевой покоя. В 1960-е годы ее квартира стала местом для встреч диссидентов и московской интеллигенции, там же изготавливали и хранили самиздат – напечатанные на машинке запрещенные литературные произведения.

В конце 70-х годов под угрозой ареста Людмила Алексеева была вынуждена эмигрировать из СССР и поселиться в США. Там она работала на радиостанциях "Голос Америки" и "Свобода", где вела передачи, посвященные правам человека. Вернувшись в начале 90-х в Россию, Алексеева продолжила свою основную деятельность и вошла в Совет по правам человека при президенте.

20 июля 2017 года, в день девяностолетия Алексеевой, президент Владимир Путин лично приехал к ней домой и поздравил, преподнеся в подарок букет цветов, гравюру с изображением ее родного города Евпатории и декоративную тарелку ручной работы фарфорового завода Санкт-Петербурга.

Людмила Алексеева. Фото: www.globallookpress.com

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ АЛЕКСАНДР ЗАХАРЧЕНКО

Главу непризнанной Донецкой народной республики хоронили с военными почестями – соратники его любили и уважали, враги – боялись и ненавидели. Убили Батю подло, взорвав бомбу в кафе, куда он часто приходил.

Когда в 2013 году в Киеве начался Майдан, Захарченко возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших здание донецкой городской администрации. Люди хотели донести до власти свои требования: провести референдум о независимости. В столице Украины Захарченко и его соратников услышали и послали войска для захвата Донецка и уничтожения сепаратистов.

Он лично участвовал в боях, получил несколько ранений. На его жизнь покушались около десяти раз, но в последний день лета 2018 года Александр Захарченко погиб на пороге кафе в центре Донецка. Взрыв устроили украинские диверсанты.

Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com

Автор: Александр Комаров27 декабря 2018, 07:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко

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