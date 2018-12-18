В Кремле ответили на подлую провокацию Порошенко

Кремль выразил несогласие с принятой Генассамблеей ООН резолюцией о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Азовского и Черного морей. По словам официального представителя президента России Дмитрия Пескова, Москва продолжит доводить свою позицию до международного сообщества.



Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Москве сожалеют о принятом документе, который был инициирован руководством Украины. "Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление", – сказал Песков.

Представитель российского лидера в очередной раз напомнил, что Крым воссоединился с Россией по итогу честного и свободного референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами.

В Генассамблее ООН Россию осудили за строительство Крымского моста. В документе переправа называется "временно оккупированной". В основном украинскую резолюцию, инициированную президентом страны Петром Порошенко, одобрили страны, поддерживающие Киев на международной арене.

Кроме того, в резолюции присутствие российской армии в Крыму названо нежелательным, поскольку "противоречит независимости и территориальной целостности Украины".





В итоге "за" проголосовали 66 государств, "против" – 19. Однако большинство членов Генассамблеи – 72 страны – от волеизъявления воздержались. Президент Незалежной Петр Порошенко поприветствовал принятое в ООН решение.

Ранее в Киеве озвучили планы по новым антироссийским провокациям в районе Крымского моста. Министр обороны Незалежной Степан Полторак заявил, что Украина продолжит отправлять боевые корабли через Керченский пролив.

В Киеве намерены организовать новую антироссийскую провокацию. По словам министра обороны Незалежной Степана Полторака, Украина планирует и дальше отправлять боевые корабли через Керченский пролив. Глава военного ведомства пообещал, что это будет "совсем скоро".

Напомним, последняя такая попытка закончилась позорным провалом и задержанием судов украинских Военно-морских сил российскими пограничниками.