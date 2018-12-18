Россию прополоскали в ООН за Крымский мост

В Организации Объединенных Наций одобрили предложенную Украиной резолюцию о российской "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей". Генеральная Ассамблея осудила нашу страну за то, что она возвела и открыла Крымский мост.

Переправа, соединяющая Таманский полуостров и Крым, в документе называется временно оккупированной. Нашей стране крепко досталось в ООН от стран, лояльных к политике президента Украины Петра Порошенко в отношении Крымского моста.

Документ поддержали 66 государств, против принятия выступили 19. Большинство участников Генассамблеи (72 страны) воздержались от голосования, передает RT. Кроме того, в резолюции ООН говорится, что присутствие российской армии на территории полуострова противоречит "национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины", сообщает Ura.ru. Крымский мост – как кость в горле для Украины, и теперь она нашла в этом вопросе весомую поддержку.

Порошенко несказанно рад принятому в ООН решению, осуждающему Россию за строительство Крымского моста. Украинский лидер поспешил опубликовать соответствующее заявление в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что в прошлом году в ООН приняли документ, порицающий "нарушения прав человека" на полуострове, а также установление нашей страной законов на полуострове. Позже российская сторона пригласила представителей государств, проголосовавших за документ, приехать в Крым, чтобы увидеть "все своими глазами", в том числе и Крымский мост. Отметим, что в России мост, соединяющий Краснодарский край и Крым, называют "стройкой века".