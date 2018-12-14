Сказочника Порошенко спустили с небес на землю

Украинские политики существуют в выдуманном ими мире. Хоть он и не имеет ничего общего с реальностью, они верят в то, что сами насочиняли. К этой категории относятся и заявления Петра Порошенко о "страхах России".

Свои несбывшиеся мечты Петр Порошенко решил превратить в пропаганду накануне президентских выборов на Украине. При этом ни один из озвученных президентом Незалежной тезисов не соответствует реальности, подчеркнул директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Это касается и его утверждений относительно "ненависти" России к "международному присутствию".

"Присутствие иностранцев, иностранных наблюдателей в Крыму? Россия только рада этому. Присутствие в Донбассе? Оно, как известно, регламентируется минскими соглашениями и сторонами конфликта", – сказал эксперт изданию "Экономика сегодня". Что касается присутствия иностранцев на территории Украины, то России от этого ни жарко, ни холодно, заключил политолог.

Высказывания по поводу Азовского моря означают, что Киев, по словам эксперта, "монетизировал" обострение ситуации в Керченском проливе и теперь будет использовать это в общем ряду пропагандистских утверждений. Он уверен, что целью провокации было создание горячей точки в регионе. В целом Порошенко пытается создать себе благоприятный фон для предвыборной кампании, которая уже началась на Украине.

Напомним, накануне Петр Порошенко назвал три вещи, которые вызывают у Москвы "страх". "Россия боится трех вещей. Во-первых, нашего единства и солидарности. Также она ненавидит международное присутствие на Украине – будь то Донбасс, Крым или Азовское море", – написал политик. Третьим пунктом он назвал ненависть к "европейскому успеху Украины".