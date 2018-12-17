Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован

Новый допинг-скандал в биатлоне Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Понедельник 17 декабря
Лента новостей
16:55
"Стань Дедом Морозом!": "НАШЕ Радио" поможет россиянам превратиться в волшебников
16:48
Под Москвой водитель сбил перебегавших дорогу детей
16:19
Мстительная Меган Маркл жестоко обошлась с отцом
16:05
Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым
15:43
Красавица Брежнева жестко ответила на грязные оскорбления
15:36
Ожидающих потепление москвичей крупно разочаровали
15:35
Тимошенко раскрыла авантюру Порошенко
15:26
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
15:01
"Хабалка и цыганщина": звезда "Дома-2" напала на ведущего
14:52
"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
14:50
Дакота показала сексуальные ножки
14:42
Подрабатывающая "на панели" Яковлева смутила Корчевникова признанием
14:37
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка
14:25
Горячая лезгинка от Кати Лель привела россиян в восторг (видео)
14:20
Мертвец завыл из гроба на похоронах (видео)
14:17
Сексуальная Мишулина сразила наповал откровенным нарядом
13:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года
13:45
Малахов скрывает правду о детях Киркорова
13:41
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
13:34
Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы
13:32
Ивана Дорна втянули в грязный гей-скандал
13:17
Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской
13:13
Россияне останутся без алкоголя в Новый год
12:45
В Москве сообщили о возгорании торгового центра
12:43
Вернувшаяся Мария Максакова произвела фурор
12:36
Пострадавшие от махинаций лживого Питта подали на него в суд
12:32
Названа вызывающая рак косметика
12:18
Опубликовано видео смертельного обрушения на заводе в Подмосковье
12:10
Преобразившиеся Солнцев и его жена-старушка воссоединились
12:05
"Мало не покажется": Лавров поставил на место хамоватого Порошенко
11:44
Опять за старое: Аршавина сняли с двумя женщинами
11:39
Киселева крепко приложили за выходку в прямом эфире
11:37
Имя Алины Кабаевой неожиданно всплыло в сделке на миллион
11:11
Отец известного футболиста погиб на стадионе во время матча сына
11:09
Рудковскую уличили в подкупе после шоу
11:06
Украинская модель показала голое тело после жуткого унижения
10:39
В Подмосковье на заводе "Техногрупп" рухнула крыша
10:29
Звезду "Пиратов Карибского моря" обвинили в домогательствах
10:23
Сбежавшую от Фадеева певицу перестали узнавать
10:21
Стало известно о новой свадьбе 63-летнего Владимира Кузьмина
10:10
Порошенко готовит побег после жесткого заявления Путина
09:58
Обвиненный в домогательствах миллионер посмеялся над Волочковой
09:57
35-летний создатель видеосервиса Vine найден мертвым в своем доме
09:48
Строгая Меган Маркл загнала под каблук принца Гарри
09:37
Модель со стальными мышцами покорила народ
08:59
Порошенко исподтишка нанес удар по России
08:58
Российские хоккеисты всухую разгромили финнов
08:54
Обнажившаяся в театре Андреева показала свои бантики
08:23
"Позорище!": российский биатлонист оказался в центре грязного скандала
07:00
Малахову строят козни
05:45
Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря
23:40
Изуродованному другу Малахова грозит ампутация рук
22:27
"Низкое положение": Раскрыта причина бегства Меган Маркл из дворца
21:01
"Надо было зарабатывать": Мать оправдала Собчак за сомнительное прошлое
19:30
Раскрыта тайная подоплека отношений Шаляпина и Цымбалюк-Романовской
18:03
Любовница Тимати раскрыла личные тайны
17:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 декабря 2018 года
17:41
"Белочка подъехала": Николаев смертельно обидел фанатку
17:16
Видео с места страшной аварии в Санкт-Петербурге
16:49
Лукашенко тайно начал борьбу за независимость от России
16:18
Володин: ПАСЕ оказалась заложницей у радикалов
16:00
Потерявшей память Тереховой собирают деньги на лечение
15:30
Володин: Порошенко хочет сохранить власть любой ценой
15:14
Глюк'оZа раскрыла смысл откровенных фото
14:53
Звезда "Дома-2" попала в больницу со страшным диагнозом
14:31
Тодоренко растоптали пассажиры метро
14:15
Девушки с большими ананасами устроили голую провокацию
13:50
Куценко остался без работы из-за конфликта с Первым каналом
13:10
"Меня любят бабушки": Размазанный Соловьевым Шаляпин странно оправдался
12:50
Поклонники не узнали Навку без грима
12:30
Роскошная жизнь затравленной королевы красоты из США
12:15
Путин раскрыл последнее обещание Кобзону
11:37
Украинцы дошли до безумия из-за вечно пьяного Порошенко
11:25
Седокова голой грудью довела народ до исступления (фото)
10:53
Скандал в королевском семействе: Рождество встретят без Меган
10:26
Пугачеву отшил молодой любовник
09:07
"На кочку попал": пострадавшему Лещенко требуется помощь
07:47
Страшное землетрясение на Кавказе: 25 тысяч погибших
23:42
"Один ребенок точно": Кабаеву ждет пополнение в семье
21:27
Стерве Джоли залепили хлесткую пощечину
19:32
Тайный снимок Аллегровой и Николаева взбудоражил россиян
17:13
Вскрылась связь Романа Абрамовича и Ольги Кабо
17:12
Роскошная Виктория Боня разделась в Монако
16:44
Савичева в прозрачном платье возбудила народ
15:25
Меладзе спас фаворитку Шнурова на шоу "Голос"
15:08
''Одеревенел на месте'' – вскрылись подробности состояния отравленного Скрипаля
14:20
"Сразила в самое сердце": смерть добила Петросяна
13:54
Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о бурном романе
13:50
Бородина рассказала об алкоголизме мужа
13:02
"Это он вас заставил?" – Ургант огорошил Андрееву вопросом о Бондарчуке
12:59
Экс-сотрудник показал изнанку и разоблачил шоу "Битва экстрасенсов"
12:03
Полина Гагарина серьезно заболела и молит о помощи
11:59
Находящуюся на сносях Лопыреву довели до слез
11:12
Украинцы в бешенстве из-за "пренебрежения" России к Ани Лорак
10:46
Кобзон отказался выполнить единственную просьбу Панина
10:30
Беременную Маркл поучает дворецкий
10:00
Детские комнаты в торговых центрах станут безопаснее
10:00
Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал
08:30
Обозвавшая зрителей "быдлом" звезда сериала "Универ" обрела сторонников
06:28
"Хоть троих": 50-летней Кабо посоветовали родить еще
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Меня любят бабушки": Размазанный Соловьевым Шаляпин странно оправдался
Роскошная Виктория Боня разделась в Монако
Поклонники не узнали Навку без грима
Лукашенко тайно начал борьбу за независимость от России
Пугачеву отшил молодой любовник
''Одеревенел на месте'' – вскрылись подробности состояния отравленного Скрипаля
Регионы

Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован

На Украине регулярно сочиняют небылицы про Крымский мост. Фото: most.life
На Украине разразились очередной порцией бредовых заявлений про трассу через Керченский пролив. На сей раз отличилась журналист и блогер Лариса Волошина. Она усомнилась, что Крымский мост сможет выдержать испытание холодами. Конструкции дороги уже деформированы, утверждает журналист. 
прочитано 1004 раза

Зимой в Азовском море создаются крупные ледовые массы, которые через Керченский пролив перемещаются в Черное море, рассказала Волошина. "Как будут двигаться эти массы через опоры Крымского моста, не повредят ли их, мы не знаем", – заявила блогер в эфире телеканала ObozTV.  

ПО ТЕМЕ

Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста

Просевший Крымский мост решено снести

 Крымский мост

Крымский мост

Журналист утверждает, что российские и израильские ученые уже обнаружили деформацию опор трассы через Керченский пролив – их сдвиг в разные стороны. По ее словам, до обрушения моста еще много времени, но пользоваться им уже нельзя.  

Еще больше усложнить ситуацию может пуск железнодорожной части Крымского моста. "Если они вообще ее введут, потому что это систематические колебания, когда идет поезд", – добавила Волошина.  

По ее словам, на трассе через Керченский пролив есть сложности с прохождением грузовиком, а для автобусов требуется специальное разрешение. "Давайте запасаться попкорном и наблюдать", – заключила блогер. 

Фото: most.life

Ранее "Дни.ру" уже опровергали распространяемые о мосте украинские фейки. С этими целями наша редакция обращалась в инфоцентр "Крымский мост". Помимо прочего, специалисты дали пояснения относительно ледохода, который может угрожать опорам моста. Они заверили, что конструкции трассы надежные, а расстояние между ними - 50-60 метров – рассчитано на свободный проход ледовых масс.  

В любом случае, отметили в инфоцентре, ледовая обстановка в регионе контролируется, постоянно выполняется мониторинг, в том числе со спутников. В случае возникновения опасности Крымскому мосту будут задействованы специальные суда из Новороссийска, которые разрушат ледовые массы.

Строители трудятся над сооружением железнодорожной части Крымского моста. Фото: most.life

Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста открылось в мае. Первым по трассе за рулем КамАЗа проехал президент России Владимир Путин. На следующий день воспользоваться новой дорогой могли все желающие. К настоящему времени по мосту проехали почти 3,5 миллиона автомобилей. 

Второй этап строительства Крымского моста – железнодорожная часть. По плану она будет готова к концу следующего года. Не исключено, что ввести ее в эксплуатацию получится уже к началу летнего сезона. Через Керченский пролив поезда соединят Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами.

Автор: Иван Поляков17 декабря 2018, 17:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Политика

Лукашенко тайно начал борьбу за независимость от России
Украинцы дошли до безумия из-за вечно пьяного Порошенко
''Одеревенел на месте'' – вскрылись подробности состояния отравленного Скрипаля
Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал

Шоу-бизнес

Жена разбитого инсультом Носкова сделала шокирующее заявление
Гузеева вышла голышом на мороз
Красавица Брежнева жестко ответила на грязные оскорбления
"Хабалка и цыганщина": звезда "Дома-2" напала на ведущего

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Малахов скрывает правду о детях Киркорова

История москвички расколола общество
Шоу-бизнес

Обвиненный в домогательствах миллионер посмеялся над Волочковой

Бизнесмен отреагировал на слова балерины
Политика

Порошенко готовит побег после жесткого заявления Путина

Украинский лидер спешно эвакуируется из Незалежной
Шоу-бизнес

Рудковскую уличили в подкупе после шоу

Общественность никак не может успокоиться

Гороскоп

Малахову строят козни
Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря
Раскрыта тайная подоплека отношений Шаляпина и Цымбалюк-Романовской
"На кочку попал": пострадавшему Лещенко требуется помощь

Фоторепортажи

Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка
Девушки с большими ананасами устроили голую провокацию
Роскошная жизнь затравленной королевы красоты из США
Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде

Спорт

Старый гей сталкивает лбами Медведеву и Загитову
Биатлонист Шипулин взорвался из-за скандала с допингом
Иди спать: Кокорин в Новый год останется без праздника
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой

Регионы

Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде
Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru