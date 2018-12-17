Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован

На Украине разразились очередной порцией бредовых заявлений про трассу через Керченский пролив. На сей раз отличилась журналист и блогер Лариса Волошина. Она усомнилась, что Крымский мост сможет выдержать испытание холодами. Конструкции дороги уже деформированы, утверждает журналист.



Зимой в Азовском море создаются крупные ледовые массы, которые через Керченский пролив перемещаются в Черное море, рассказала Волошина. "Как будут двигаться эти массы через опоры Крымского моста, не повредят ли их, мы не знаем", – заявила блогер в эфире телеканала ObozTV.

Журналист утверждает, что российские и израильские ученые уже обнаружили деформацию опор трассы через Керченский пролив – их сдвиг в разные стороны. По ее словам, до обрушения моста еще много времени, но пользоваться им уже нельзя.

Еще больше усложнить ситуацию может пуск железнодорожной части Крымского моста. "Если они вообще ее введут, потому что это систематические колебания, когда идет поезд", – добавила Волошина.

По ее словам, на трассе через Керченский пролив есть сложности с прохождением грузовиком, а для автобусов требуется специальное разрешение. "Давайте запасаться попкорном и наблюдать", – заключила блогер.





Ранее "Дни.ру" уже опровергали распространяемые о мосте украинские фейки. С этими целями наша редакция обращалась в инфоцентр "Крымский мост". Помимо прочего, специалисты дали пояснения относительно ледохода, который может угрожать опорам моста. Они заверили, что конструкции трассы надежные, а расстояние между ними - 50-60 метров – рассчитано на свободный проход ледовых масс.

В любом случае, отметили в инфоцентре, ледовая обстановка в регионе контролируется, постоянно выполняется мониторинг, в том числе со спутников. В случае возникновения опасности Крымскому мосту будут задействованы специальные суда из Новороссийска, которые разрушат ледовые массы.





Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста открылось в мае. Первым по трассе за рулем КамАЗа проехал президент России Владимир Путин. На следующий день воспользоваться новой дорогой могли все желающие. К настоящему времени по мосту проехали почти 3,5 миллиона автомобилей.

Второй этап строительства Крымского моста – железнодорожная часть. По плану она будет готова к концу следующего года. Не исключено, что ввести ее в эксплуатацию получится уже к началу летнего сезона. Через Керченский пролив поезда соединят Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами.