Путин уложил на лопатки самоуверенного Трампа

Сколько бы ни пытались Соединенные Штаты давить на Европу, заставляя ее покупать американский газ, Россия все равно останется на долгие годы основным поставщиком голубого топлива в Старый Свет. Россия велика для нас, признались американские эксперты, говоря о конкуренции Москвы и Вашингтона.

Европа вот уже несколько лет пытается сократить зависимость от российского газа. Огромное влияние в этом вопросе на нее оказывают Штаты. Дональд Трамп не раз выступал против строящегося газопровода "Северный поток – 2" и даже грозился ввести санкции против Евросоюза.

Между тем все эти усилия напрасны. Так говорят в самих США: эксперты отмечают, что громкие заявления чиновников по обе стороны Атлантики вряд ли удастся воплотить на практике – не только из-за высокой цены на американский СПГ, но и из-за инфраструктурных ограничений и высокого спроса на газ в самих Штатах.

Российские аналитики тоже уверены в том, что наш газ будет по-прежнему востребован в Старом Свете. Специалист Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко заявлял, что даже польская PGNiG сможет возмещать за счет контракта с США лишь четверть своих потребностей. А в январе-сентябре Польша, несмотря на воинственную риторику, увеличила поставки газа из России на 11,7%.

По мнению эксперта, Америка сможет нарастить присутствие на европейском рынке до 10% лишь к 2025 году. В начале 2030-х доля США на рынке газа ЕС вырастет до 12%, но затем начнет снижаться, поскольку поставки американского СПГ постепенно будут перенаправлены в Азию.

При этом в Вашингтоне продолжают выражать уверенность в том, что у США достаточно газа, чтобы потеснить Россию в Европе. Такое смелое заявление сделал советник президента США по экономике Ларри Кудлоу. Правда, сразу же оговорился: мол, сначала нужно построить внутреннюю инфраструктуру, которой у Соединенных Штатов нет.