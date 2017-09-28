Лукашенко свалил на Европу вину за войну в Донбассе

Продолжающийся конфликт на Украине – симптом тяжелейшего кризиса в ЕС. Европа не может навести порядок в своем доме, заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии предлагал оптимальное решение по Украине еще в самом начале конфликта в Донбассе. Европейские политики согласились, однако никаких действий не предприняли. И только сейчас, когда потеряны уже тысячи жизней, они признали правоту Минска, подчеркнул Александр Лукашенко.

"А сегодня, когда погибли тысячи людей, когда это уже конфликт международного масштаба, все признали, что мы правы. И фактически многие предлагают тот же вариант, который я когда-то предложил в начале этого конфликта", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко встретился с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы. "Это страшная беда, что мы не можем в своем доме навести порядок. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе", – сказал он собравшимся, имея в виду конфликт на Украине.

"Еще большая беда в том, что мы не можем остановить войну. Мы не можем дать надежду на будущее не только молодежи прекрасного государства, каковым является Украина, мы лишаем всякой жизни и надежды среднее и старшее поколение", – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

План по урегулированию конфликта на Украине, предложенный Лукашенко в 2014 году, но отвергнутый Западом, предусматривал возможность направления белорусских военных в качестве миротворцев. В беседе с религиозными деятелями политик предложил провести в Минске "историческую встречу" Папы Римского и патриарха Кирилла.

"Надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы Запада и Востока, Севера и Юга, всей планеты", – заявил Лукашенко.