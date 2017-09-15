Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону

Несмотря на нагнетаемую Пентагоном истерику вокруг российско-белорусских учений "Запад-2017", США пришлось признать открытость маневров. Америка опять осталась с носом.

Минобороны США было вынуждено заявить, что Россия придерживается всех международных норм при проведении учений. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза.

"Россия провела брифинг по предстоящим учениям на заседании совета Россия – НАТО. Белоруссия уведомила о "Западе-2017" в соответствии с венскими соглашениями, указав, что масштабы учений не предполагают участия наблюдателей. Белоруссия также провела брифинги по "Западу-2017" на международных форумах. Обе страны пригласили иностранных наблюдателей на определенные этапы учений", – отметила она.

Балданза признала право России на проведение этой операции, сообщает Life.ru. "Каждая страна имеет право проводить учения вооруженных сил. Мы ожидаем, что Россия и Белоруссия полностью выполнят все обязательства, взятые в соответствии с действующими соглашениями по контролю над вооружениями и мерам доверия", – отметила сотрудница Пентагона.

При этом она не удержалась от язвительного замечания. "Официальные данные, представленные Россией и Белоруссией, не совпадают с тем, что сообщают СМИ", – цитирует полковника ТАСС. В американском военном ведомстве подчеркнули, что продолжат следить за ходом маневров.

Напомним, что "Запад-2017" проходит на шести полигонах в России и Белоруссии при участии 12,7 тысячи солдат, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе танков. На оборонительный характер учений указывалось не раз, но Вашингтон устроил истерику и вынудил НАТО перебросить военный контингент к российской границе.