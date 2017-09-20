Почему Лукашенко не приехал к Путину на учения "Запад-2017"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему они с Владимиром Путиным наблюдали за учениями "Запад-2017" раздельно. Оказывается, лидеры двух стран договорились об этом заранее.

Основная фаза масштабных учений проходила в Белоруссии, пояснил Лукашенко. "Я нашим военным и россиянам благодарен, что они мне поручили именно центральное направление", – сказал президент. В течение нескольких дней он наблюдал за маневрами у себя в стране, а российский президент инспектировал учения в Ленинградской области.

Тем не менее, Лукашенко признался, что президенты все-таки планировали вместе присутствовать на учениях, но по ходу определились, что будут наблюдать за ними в разных точках, сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.

Ранее журналисты и даже политики выдвигали свои версии раздельного контроля со стороны руководителей России и Белоруссии за учениями "Запад-2017". К примеру, на Украине договорились до того, что Александр Лукашенко отменил свою поездку на российский военный полигон под Лугой якобы из-за протестных настроений внутри страны и вызывающего поведения российских военных. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября 2017 года. В них принимали участие 13 тысяч военнослужащих двух стран. Европейские политики задолго до начала маневров нагнали страху из-за мифической угрозы соседним странам.

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила мнение, что эти учения являются частью информационной войны и направлены на распространение страха. А министр обороны Польши Антоний Мацеревич удивил всех нелепым заявлением о том, что Россия планирует применить ядерное оружие во время учений "Запад-2017", сообщил украинский портал ZN.UA.

Десантирование подразделений ВДВ в сложных погодных условиях на учении #Запад2017 pic.twitter.com/HERNeAl3zO — Минобороны России (@mod_russia) 20 сентября 2017 г.

"Учения продолжатся (после 20 сентября), на этот раз с применением ядерного оружия, которое не было включено в их программу", – сказал дипломат.

МИД России не раз подтверждал, что общая численность личного состава и техники на учениях "Запад-2017" не будет превышать уровень, установленный международными нормами.