Зачем Путин и Лукашенко решили "подразнить" Запад

Замминистра обороны России Александр Фомин объяснил название учений "Запад-2017". Чиновник заверил, что Европа может спать спокойно.

"Название "Запад" не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. "Запад" означает запад России и Белоруссию, которая находится еще западнее", – пояснил замглавы Минобороны.

По словам Фомина, стартующие 14 сентября учения будут абсолютно мирными. Он назвал эти маневры отработкой оборонительных сценариев. Журналисты Deutche Welle спросили, могут ли страны Восточной Европы чувствовать себя в безопасности. Чиновник заверил, что жителям региона волноваться не стоит, сообщает "Газета.ru".

Новость о российско-белорусских учениях произвела фурор на Западе. Войска НАТО были стянуты к российской границе, а украинские власти выразили сильную обеспокоенность. Генералы альянса стали говорить о "стотысячной армии" у рубежей Европы и "плацдарме для захвата Украины".

В реальности все намного спокойнее. Запад был предупрежден о готовящихся маневрах, к которым привлечены всего 12,7 тысячи человек.

"Общая численность личного состава, участвующего в учении "Запад-2017", составит около 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы около 10,2 тысячи человек; 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов, о чем 2 августа 2017 года были уведомлены государства – участники ОБСЕ по венскому документу 2011 года. Параметры задействованных в республике сил и средств на протяжении последних лет остаются практически неизменными", – заявил представитель Минобороны.