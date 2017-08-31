Европа забеспокоилась за Украину после похищения журналистки

Совет Европы 31 августа опубликовал тревожное оповещение о высылке журналистов российских телеканалов Анны Курбатовой и Тамары Нерсесян, передает сайт "Комсомольская правда". Произошедшее европейская структура расценивает как "угрозу второго уровня". Ожидается, что члены Совета Европы прокомментируют произошедшее. Отметим, российская сторона классифицирует действия СБУ в отношении Анны Курбатовой как похищение.
Вскрылись неожиданные подробности прошлого невестки королевы
Певица дала откровенное интревью
Во время распития спиртного случилось странное
Незадолго до смерти Диана написала о своей возможной гибели