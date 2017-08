Девушки в мини-юбках толкнули Трампа на авантюру

Снимок главе Белого дома показал его советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. "Он дал Трампу черно-белый снимок 1972 года, на котором изображены женщины в мини-юбках, гуляющие по Кабулу. Макмастер хотел показать, что западные ценности уже были распространены там, и они могут вернуться", – пишет The Washington Post.

Напомним, 22 августа американский лидер заявил о новом подходе его администрации к афганскому вопросу. По его словам, необходимо предотвратить превращение этой страны в убежище для исламских радикалов, которые представляют опасность для Соединенных Штатов. Для этого полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом будут расширены.

Тем не менее, глава Белого дома не уточнил, насколько долго американские военнослужащие должны оставаться в этой стране. Не посчитал необходимым он и назвать количество военнослужащих, которые будут направлены в Афганистан для усиления контингента сил США. При этом в Афганистане уже пообещали дать американцам отбор.

To convince Trump that Afghanistan was not lost cause, McMaster showed him 1972 photo of Afghan women in miniskirts. https://t.co/wRpwYoawjA pic.twitter.com/rX7S2jEJfA