Девушки в мини-юбках толкнули Трампа на авантюру

Американские СМИ сообщили о причине, которая побудила президента США Дональда Трампа увеличить военный контингент в Афганистане. Как утверждает газета The Washington Post, таким фактором стала фотография женщин в мини-юбках на улице афганской столицы – Кабула.

Снимок главе Белого дома показал его советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. "Он дал Трампу черно-белый снимок 1972 года, на котором изображены женщины в мини-юбках, гуляющие по Кабулу. Макмастер хотел показать, что западные ценности уже были распространены там, и они могут вернуться", – пишет The Washington Post.

Напомним, 22 августа американский лидер заявил о новом подходе его администрации к афганскому вопросу. По его словам, необходимо предотвратить превращение этой страны в убежище для исламских радикалов, которые представляют опасность для Соединенных Штатов. Для этого полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом будут расширены.

Тем не менее, глава Белого дома не уточнил, насколько долго американские военнослужащие должны оставаться в этой стране. Не посчитал необходимым он и назвать количество военнослужащих, которые будут направлены в Афганистан для усиления контингента сил США. При этом в Афганистане уже пообещали дать американцам отбор.

To convince Trump that Afghanistan was not lost cause, McMaster showed him 1972 photo of Afghan women in miniskirts. https://t.co/wRpwYoawjA pic.twitter.com/rX7S2jEJfA — Jim Roberts (@nycjim) 22 августа 2017 г.

Стоит отметить, что помимо дорогостоящей войны а Афганистане, которая продолжается уже 16 лет, Соединенные Штаты в настоящий момент стоят перед перспективой нового вооруженного конфликта, только на этот раз на другом конце Азии.





Так, в начале августа серьезно обострилась ситуация вокруг Северной Кореи. Вашингтон и Пхеньян обменялись рядом угроз. Дональда Трамп пообещал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну "огонь и ярость" в случае, если он "не возьмет себя в руки". Позже глава Белого дома заявил, что он "еще мягко выразился". В ответ КНДР пообещала нанести сокрушительный удар ядерным оружием по США и их союзникам.

