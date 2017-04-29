Что натворил Трамп за 100 безумных дней

Итоги первых 100 дней президентства Дональда Трампа подводят серьезные издания и не менее серьезные аналитики. Не обошлось и без главных "трамповедов", Симпсонов. А социологи выяснили, что более половины американцев деятельностью президента-шоумена пока недовольны.

Пророки и творцы американской истории – семейка Симпсонов, не могли обойти своим вниманием такое важное событие. Ведь это они "привели к власти" Дональда Трампа, предсказав его победу более чем за десять лет до судьбоносных выборов. И, конечно, следят за успехами своего протеже.

Какую оценку выставили "кураторы" Трампу, пока неясно – премьера нового эпизода состоится 30 апреля. Пока же в сети появился тизер, из которого ясно только, что в Белом доме идет подковерная борьба, Иванка Трамп метит в кресло судьи Верховного суда, а Дональд валяется в постели, пишет в Twitter и смотрит новости.

Более ответственно подошли к делу в агентстве AFP – там подсчитали, что новый президент успел сделать за эти сто дней. Самую высокую производительность глава государства показал, работая в Twitter: он разметил в соцсети 945 сообщений. В гольф Дональд Трамп за это время сыграл 14 раз. А между делом запустил 59 "Томагавков" по Сирии и сбросил одну "Мать всех бомб" на Афганистан.



Также, по подсчетам агентства, Трамп устроил на работу в Белый дом двоих родственников, запретил въезд в США мусульманам из 7 стран, провел 8 встреч с лидерами зарубежных государств и отменил 9 указов своего предшественника Барака Обамы. Отдыхал от трудов праведных президент в частном клубе Мар-а-Ларго, потратив на 7 уикэндов 25 миллионов долларов.

И все же, как выяснилось, американцы недооценили своего президента. Несмотря на увлечение соцсетями и гольфом, Трамп успевает и указы издавать. Традицию оценивать главу Белого Дома по первым 100 дням ввел еще Франклин Рузвельт. Так вот, оказалось, что 45-й президент поставил рекорд по числу подписанных документов за последние 70 лет: 28 законов и 30 указов.

US President Donald Trump is approaching 100 days in office pic.twitter.com/HpbUj4yd2l — AFP news agency (@AFP) 26 апреля 2017 г.

Без скандалов за отчетный период не обошлось – впрочем, это фирменный стиль Трампа-шоумена. Для начала хозяин Белого дома обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных переговоров. Затем состоятельным американцам пришлось срочно скупать бункеры-убежища на случай ядерного апокалипсиса: президент США затеял заочную свару с северокорейским лидером, выясняя, чьи ядерные силы круче.

Трамп спровоцировал международный диспут, заявив, что Германия "задолжала огромные деньги" НАТО. Ну и чтобы выбить козыри из рук оппонентов, обвиняющих его в чрезмерно тесных связях с Россией, решил до предела обострить отношения с Москвой. А еще рассорился со всеми ведущими СМИ, обвинив их в распространении "фейковых" новостей.

Видимо, позиция Трампа по российскому вопросу заставила сменить тон агентство Bloomberg. Журналисты постарались объективно оценить деятельность главы государства. Вот что у них получилось. "Нельзя сказать, что Трамп хорошо справляется с работой президента. Он совершенно не разбирается в тонкостях политики. Его враждебное отношение к прессе опасно и контрпродуктивно. Трамп продолжает делать лживые заявления и склонен к крайним гиперболам. Он не сумел дать внятные пояснения относительно многочисленных конфликтов интересов, возникающих на фоне существования его бизнес-империи", – пишут авторы статьи.

В то же время, они отмечают, что "эти недостатки не представляют угрозу самому существованию Республики". "Он повиновался судам, несмотря на то, что высмеял их решения в Twitter. Он изменил отношение к России. И медленно, но верно, начал формировать образ менее угрожающий и более нормальный, чем предсказывали его враги", – заключает агентство. Можно сказать, объективно – учитывая то, что раньше Дональду Трампу давали две диаметрально противоположные оценки: "марионетка Кремля" или "фашист".

В российском внешнеполитическом ведомстве поводов к пессимизму не видят, но и в эйфорию не впадают. "Настрой есть, результатов пока недостаточно. Надо работать дальше – это то, как можно суммировать ситуацию на российско-американском треке накануне 100 дней президентства Трампа", – заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам замминистра, в Вашингтоне атмосфера по отношению к России крайне разогрета. Однако дальнейшей деградации отношений в МИДе не ожидают.