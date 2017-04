Что натворил Трамп за 100 безумных дней

Пророки и творцы американской истории – семейка Симпсонов, не могли обойти своим вниманием такое важное событие. Ведь это они "привели к власти" Дональда Трампа, предсказав его победу более чем за десять лет до судьбоносных выборов. И, конечно, следят за успехами своего протеже.

Какую оценку выставили "кураторы" Трампу, пока неясно – премьера нового эпизода состоится 30 апреля. Пока же в сети появился тизер, из которого ясно только, что в Белом доме идет подковерная борьба, Иванка Трамп метит в кресло судьи Верховного суда, а Дональд валяется в постели, пишет в Twitter и смотрит новости.

Более ответственно подошли к делу в агентстве AFP – там подсчитали, что новый президент успел сделать за эти сто дней. Самую высокую производительность глава государства показал, работая в Twitter: он разметил в соцсети 945 сообщений. В гольф Дональд Трамп за это время сыграл 14 раз. А между делом запустил 59 "Томагавков" по Сирии и сбросил одну "Мать всех бомб" на Афганистан.



Также, по подсчетам агентства, Трамп устроил на работу в Белый дом двоих родственников, запретил въезд в США мусульманам из 7 стран, провел 8 встреч с лидерами зарубежных государств и отменил 9 указов своего предшественника Барака Обамы. Отдыхал от трудов праведных президент в частном клубе Мар-а-Ларго, потратив на 7 уикэндов 25 миллионов долларов.

И все же, как выяснилось, американцы недооценили своего президента. Несмотря на увлечение соцсетями и гольфом, Трамп успевает и указы издавать. Традицию оценивать главу Белого Дома по первым 100 дням ввел еще Франклин Рузвельт. Так вот, оказалось, что 45-й президент поставил рекорд по числу подписанных документов за последние 70 лет: 28 законов и 30 указов.

US President Donald Trump is approaching 100 days in office pic.twitter.com/HpbUj4yd2l