Что натворил Трамп за 100 безумных дней

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Составлен график отключения горячей воды в Москве
партнеры
Суббота 29 апреля
Лента новостей
14:33
Раскрылась связь Пугачевой и Трампа
14:02
Погода в Москве установила рекорд
13:53
Порошенко похвастался ракетой (видео)
13:27
Последний Маршал Советского Союза попал в больницу
13:23
В Москве "Газель" протаранила машину инкассаторов
13:02
Экологические субботники проходят по всей России
12:18
13-летняя девочка перепела Гурченко и выиграла "Голос"
11:54
Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности
11:44
Нагиев боится занимать место Гагариной
11:25
Актриса Вуличенко тайно вышла замуж
11:11
Россияне вышли на экологические субботники
11:06
На севере Москвы в лифте нашли труп
10:37
Диета на неделю без вреда для здоровья
10:33
Под Москвой случилось смертельное ДТП
10:07
В Москве на МЦК произошел сбой
22:00
"Симпсоны" спародировали известный сериал (видео)
21:52
В Петербурге ребенок выжил после падения из окна
21:44
Маньяк-цирюльник объявил охоту на котов
21:37
Максакова отбирает наследство у детей Вороненкова
21:34
В Москве поймали предполагаемого убийцу фармацевта
21:05
Создана модель машины времени
21:00
Стефания Маликова появилась на людях без юбки (видео)
20:48
Раскрыты доходы главы ФСБ Бортникова
20:18
В Омске нашли собак-инспекторов ДПС (видео)
20:08
50 тысяч волонтеров помогут в организации "Бессмертного полка"
20:05
Беременность Нади Ручки оказалась случайной
19:52
Разработано приложение для группового секса с коллегами
19:52
Институт русского театра лишили лицензии
19:42
В московском метро избили пассажира
19:42
Как жене удается 17 лет удерживать Лепса
19:21
6 необычных вариантов для отдыха за городом на майские
19:10
Британец ранил жену из винтовки во время трюка (видео)
19:07
Урганту объявили бойкот
19:07
В Москве при нападении на аптеку погиб фармацевт
18:37
На Каширском шоссе случилось смертельное ДТП
18:32
Как доехать на дачу без пробок
18:24
"Единая Россия" готова к региональным праймериз
18:19
Умер поэт-фронтовик Ион Деген
17:51
Что случилось с грудью Алеси Кафельниковой
17:50
В сауне на севере Москвы случилась массовая драка
17:34
Родные отказались от "вскормленного" секс-игрушкой малыша
17:31
В Сибири объявлен режим чрезвычайной ситуации
17:24
В правительстве озаботились ценами на презервативы
17:12
Мама Шурыгиной вся на нервах из-за свадьбы
17:02
Больную Дану Борисову жестоко обманули
16:53
Бывший тренер нашел замену Сотниковой
16:42
Состояние здоровья Чуриковой вызвало переполох
16:36
В Москве спасли застрявшую на дереве кошку (видео)
16:22
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
16:05
Прогулка львицы по Петербургу попала на видео
16:03
Толкалина сразила наповал "голым" платьем
15:54
Обидчивый политик-гей наказал тролля звонком бабушке
15:48
Российскую чемпионку поймали на допинге
15:43
Андрей Разин странно ведет себя после смерти сына
15:37
Зачем россияне ходят на работу
15:26
Собянин: Расселение пятиэтажек в границах района будет закреплено законом
15:21
Максакова держится из последних сил
15:12
Актриса Остроумова попала в больницу после приступа
14:58
Правила успеха от Владимира Путина
14:49
Акции оппозиции согласованы в 30 регионах
14:48
Под Иркутском из-за лесного пожара выгорел поселок
14:38
10 самых неприхотливых растений для украшения дома
14:35
Фото Бородиной с мужем в военной форме вызвало возмущение
14:28
В Москве у безработного угнали спорткар за 4,3 млн
14:19
Мальчуган прокатился на разбитой зеленой "шестерке" (видео)
14:16
Нюшу крупно подставили
14:09
Водителю незаведенной машины пришел штраф за превышение скорости
14:00
Турция готовится к реваншу
13:49
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
13:47
Грачевский и Безрукова наградили лучших россиян
13:42
Центробанк снизил ключевую ставку
13:37
Цыганка гипнозом поставила жертву на колени (видео)
13:28
Шнуров снял "Экстаз" с голой Ходченковой
13:21
Россиян заставят платить за музыку в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
13:14
В московском метро объявили воздушную тревогу
13:05
Россияне испугались за изменившегося Андрея Губина
12:37
Вскрылось лицемерие матери Даны Борисовой
12:25
Волчек откровенно об отношениях с Гафтом
12:24
Дочь Глюк’oZы спасают от тяжелой болезни за границей
12:11
Осиротевший медвежонок-попрошайка промышляет на Колыме (видео)
12:04
Модель Victoria's Secret раскрыла секрет удачных снимков
11:55
Главные события Москвы с 28 апреля по 4 мая
11:52
Ручка сообщила подробности родов
11:43
На Среднем Урале началась проверка по факту мора рыбы
11:39
Мир на пороге эпидемий болезней мозга
11:30
Пьяный хулиган натравил собаку на врача
11:27
Звезды вывели детей на подиум
11:23
Россиянам придется платить кредиты по-новому
11:08
Наташа Королева: У меня появился еще один сыночек!
11:01
Легковушку расплющило колесом от БелАЗа (видео)
10:44
В Apple создали "бесконечную батарею" для нового iPhone
10:27
Дженнифер Лопес обругали за дырявое платье
10:12
Германия дозрела до запрета паранджи
10:04
Жительницу Подмосковья ограбили на четыре миллиона
10:00
В Томске ищут спасших выпавшего с седьмого этажа ребенка (видео)
09:42
Диана Гурцкая поплатилась за поддержку Лолиты
09:33
В Иркутске пьяный пациент напал на стоматолога
09:31
Как избавиться от склонности к ожирению
09:21
Победивший рак Гайдулян пришел на свадьбу с беременной женой
09:05
Больным СПИДом разрешат усыновление
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больную Дану Борисову жестоко обманули
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Корчевников сделал заявление о шоу "Прямой эфир"
Стали известны подробности свадьбы Дианы Шурыгиной
Всех россиян обяжут платить за новую строку в счете ЖКХ
Россияне испугались за изменившегося Андрея Губина
Политика

Что натворил Трамп за 100 безумных дней

Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle/Getty Images
Итоги первых 100 дней президентства Дональда Трампа подводят серьезные издания и не менее серьезные аналитики. Не обошлось и без главных "трамповедов", Симпсонов. А социологи выяснили, что более половины американцев деятельностью президента-шоумена пока недовольны.
прочитано 1039 раз

Пророки и творцы американской истории – семейка Симпсонов, не могли обойти своим вниманием такое важное событие. Ведь это они "привели к власти" Дональда Трампа, предсказав его победу более чем за десять лет до судьбоносных выборов. И, конечно, следят за успехами своего протеже.

ПО ТЕМЕ

Назначена дата начала Третьей мировой войны

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Какую оценку выставили "кураторы" Трампу, пока неясно – премьера нового эпизода состоится 30 апреля. Пока же в сети появился тизер, из которого ясно только, что в Белом доме идет подковерная борьба, Иванка Трамп метит в кресло судьи Верховного суда, а Дональд валяется в постели, пишет в Twitter и смотрит новости.

Более ответственно подошли к делу в агентстве AFP – там подсчитали, что новый президент успел сделать за эти сто дней. Самую высокую производительность глава государства показал, работая в Twitter: он разметил в соцсети 945 сообщений. В гольф Дональд Трамп за это время сыграл 14 раз. А между делом запустил 59 "Томагавков" по Сирии и сбросил одну "Мать всех бомб" на Афганистан.

Также, по подсчетам агентства, Трамп устроил на работу в Белый дом двоих родственников, запретил въезд в США мусульманам из 7 стран, провел 8 встреч с лидерами зарубежных государств и отменил 9 указов своего предшественника Барака Обамы. Отдыхал от трудов праведных президент в частном клубе Мар-а-Ларго, потратив на 7 уикэндов 25 миллионов долларов.  

И все же, как выяснилось, американцы недооценили своего президента. Несмотря на увлечение соцсетями и гольфом, Трамп успевает и указы издавать. Традицию оценивать главу Белого Дома по первым 100 дням ввел еще Франклин Рузвельт. Так вот, оказалось, что 45-й президент поставил рекорд по числу подписанных документов за последние 70 лет:  28 законов и 30 указов.

Без скандалов за отчетный период не обошлось – впрочем, это фирменный стиль Трампа-шоумена. Для начала хозяин Белого дома обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных переговоров. Затем состоятельным американцам пришлось срочно скупать бункеры-убежища на случай ядерного апокалипсиса: президент США затеял заочную свару с северокорейским лидером, выясняя, чьи ядерные силы круче.

Трамп спровоцировал международный диспут, заявив, что Германия "задолжала огромные деньги" НАТО. Ну и чтобы выбить козыри из рук оппонентов, обвиняющих его в чрезмерно тесных связях с Россией, решил до предела обострить отношения с Москвой. А еще рассорился со всеми ведущими СМИ, обвинив их в распространении "фейковых" новостей.

Видимо, позиция Трампа по российскому вопросу заставила сменить тон агентство Bloomberg. Журналисты постарались объективно оценить деятельность главы государства. Вот что у них получилось. "Нельзя сказать, что Трамп хорошо справляется с работой президента. Он совершенно не разбирается в тонкостях политики. Его враждебное отношение к прессе опасно и контрпродуктивно. Трамп продолжает делать лживые заявления и склонен к крайним гиперболам. Он не сумел дать внятные пояснения относительно многочисленных конфликтов интересов, возникающих на фоне существования его бизнес-империи", – пишут авторы статьи.

В то же время, они отмечают, что "эти недостатки не представляют угрозу самому существованию Республики". "Он повиновался судам, несмотря на то, что высмеял их решения в Twitter. Он изменил отношение к России. И медленно, но верно, начал формировать образ менее угрожающий и более нормальный, чем предсказывали его враги", – заключает агентство. Можно сказать, объективно – учитывая то, что раньше Дональду Трампу давали две диаметрально противоположные оценки: "марионетка Кремля" или "фашист".

В российском внешнеполитическом ведомстве поводов к пессимизму не видят, но и в эйфорию не впадают. "Настрой есть, результатов пока недостаточно. Надо работать дальше – это то, как можно суммировать ситуацию на российско-американском треке накануне 100 дней президентства Трампа", – заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам замминистра, в Вашингтоне атмосфера по отношению к России крайне разогрета. Однако дальнейшей деградации отношений в МИДе не ожидают.

Автор: Игорь Силецкий29 апреля 2017, 09:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Трампа

567

Политика

В России дали жесткий ответ на пуск ракеты КНДР
Улюкаев о здоровье: Не дождутся!
Что натворил Трамп за 100 безумных дней
Порошенко тайно созвонился с Путиным

Шоу-бизнес

Раскрылась связь Пугачевой и Трампа
Гагарина показала фото с новорожденной
Борисова записала на видео пьянство матери
Нагиев боится занимать место Гагариной

Проишествия

Британец ранил жену из винтовки во время трюка (видео)
Извержение вулкана на юге Японии попало на видео
Кто виноват в крушении российского военного корабля
В убийстве московского адвоката заподозрили бывшего мужа

Lifestyle

Актриса Остроумова попала в больницу после приступа
Волчек откровенно об отношениях с Гафтом
Розенбаум сломал ребра
"Симпсоны" спародировали известный сериал (видео)
Политика

Что натворил Трамп за 100 безумных дней

В мире подводят первые итоги работы президента США
Шоу-бизнес

Максакова держится из последних сил

Отар Кушанашвили пожалел оперную диву
Шоу-бизнес

Что случилось с грудью Алеси Кафельниковой

Дочь теннисиста поразила роскошным бюстом
Шоу-бизнес

Стефания Маликова появилась на людях без юбки (видео)

Дочь певца снялась в новом клипе практически без одежды

Гороскоп

Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности
Беременность Нади Ручки оказалась случайной
Дана Борисова выйдет замуж после скандала с наркотиками
Филипп Киркоров скоро женится

Фоторепортажи

Звезды вывели детей на подиум
У племянника Бондарчука на премьере сняли отпечатки
Бузова сверкнула грудью в ресторане
Эротичные купальники из скотча удивили мир

Спорт

Бывший тренер нашел замену Сотниковой
Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием
Губерниев снова прошелся по Фуркаду
Жених поразил Маргариту Мамун маленьким размером

Регионы

В Омске нашли собак-инспекторов ДПС (видео)
В Астрахани поймали грабителя в гуаши
Прогулка львицы по Петербургу попала на видео
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru