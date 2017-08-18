Циничный Порошенко порадовался крушению Boeing в Донбассе

Профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Валерий Соловей рассказ о реакции Петра Порошенко на известие о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года. По мнению эксперта, украинский лидер воспринял эту новость с облегчением.

"Когда Порошенко доложили, ему принесли, положили сообщение о том, что сбит самолет, он перекрестился и сказал: "Слава богу, Украина спасена", – заявил Соловей в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он добавил, что президент Украины, быть может, когда-нибудь подтвердит этот факт.

Вместе с тем профессор МГИМО полагает, что крушение малазийского лайнера было "роковой случайностью". По его словам, тогда на повестке дня в Киеве стоял вопрос, сколько может продержаться украинская армия в случае наступления ополченцев в Донбассе. "Это роковая случайность, после которой, вы помните, были введены санкции не за Крым, а санкции именно за Донбасс, и они оказались довольно обременительными. После этого ситуация изменилась", – добавил Соловей.





Напомним, пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Воздушное судно следовало по маршруту Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия). На борту находились 298 человек, все они погибли. Виновник происшествия до сих пор не установлен.

Однако Украина и поддержавшие ее некоторые западные страны голословно и бездоказательно бросились обвинять Россию. Тем не менее есть достаточное количество улик, которые свидетельствуют, что катастрофа случилась по вине Киева. Украинские власти же цинично воспользовались ситуацией, попытавшись свалить вину на Москву.