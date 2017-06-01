Представитель Госдепа проглотил язык перед камерами

Как только Стюарта Джонса попросили объяснить, почему США критикуют Иран, но молчат по поводу Саудовской Аравии, он умолк. Когда чиновник снова смог говорить, его ответ оказался неинформативным.

"Как Вы можете охарактеризовать приверженность Саудовской Аравии к демократии? Верит ли администрация США в то, что демократия является буфером или барьером против экстремизма?" – спросил у исполняющего обязанности помощника госсекретаря Стюарта Джонса корреспондент AFP Джон Кларк.

Интересно, что Джонсу понадобилось длительное для дипломата такого уровня обдумывание. Взвешивая каждое слово, спустя полминуты американский чиновник выдавил из себя нечто похожее на ответ. Видео, на котором официальный представитель Госдепа попал впросак, опубликовало издание Russia Today.

Джонс отметил, что Вашингтон все же договорился с саудитами. А вот Иран, по его мнению, является источником и рассадником экстремизма и терроризма, причем власти не реагируют на зреющую внутри государства мировую угрозу.

Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф предположил, что Америка намерена выкачать деньги из Саудовской Аравии. Вероятно, король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд считает так же, поэтому представителям США саудиты оказывают холодный прием: ничего, кроме протокола.

Как писали Dni.Ru, отношения Вашингтона и Эр-Рияда напоминают плохой брак, в котором нельзя ни развестись, ни помириться. Противоречия не позволяют США назвать Саудовскую Аравию полноценным союзником, но они вынуждены сотрудничать, чтобы избежать негативных последствий дипломатического разрыва. Все это находит отражение в официальных церемониях, которым на Востоке придают большое значение.