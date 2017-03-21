Захарова пристыдила США за постоянные утечки

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
партнеры
Среда 22 марта
Лента новостей
22:37
Навальный покусился на святое
21:52
Контрацептивы спасают женщин от рака
21:49
На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом
21:30
Тайна второго Чернобыля
21:05
Новая женщина в жизни Разина
21:03
Умерла звезда "Мэри Поппинс, до свидания"
20:50
Секс-символ "Дома-2" покинул проект
20:22
Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала
19:58
Владельцы "Евровидения" дали надежду Самойловой
19:42
В Казахстане отмечают традиционный Новый год
19:40
Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео
19:30
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов
19:11
Полиция начала эвакуацию людей в центре Лондона
18:56
Как "Транснефть" выселяет многодетные семьи
18:44
Терезу Мэй эвакуировали из здания парламента после теракта
18:40
Террористы устроили бойню в сердце Лондона
18:30
Мара Багдасарян устроила провокацию после лишения прав
18:17
Самойлова и толерантная "Цэ Эуропа"
18:11
Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России
18:05
Неизвестный с ножом набросился на людей около британского парламента
17:56
Беспредельщик на Gelandewagen устроил гонки по Новому Арбату (видео)
17:35
Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва
17:32
Иосиф Пригожин: Поздравляю Юлию Самойлову с запретом
17:21
За счет каких мер предстоит спасать Байкал
17:12
Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
17:01
Девочка сорвала шапочку с Папы Римского (видео)
16:57
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка
16:56
Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"
16:51
Против Никиты Белых возбудили новое дело
16:50
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
16:36
Принцесса разрушила семью российской модели
16:32
На востоке Москвы загорелся жилой дом
16:32
Сможет ли "Тольяттиазот" модернизировать производство
16:31
Кремль хочет запретить соцсети детям до 14
16:22
Писатель Акунин припомнил старую обиду
16:22
Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына
16:19
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
16:05
Желтую ветку московского метро протянут до Внуково
15:56
Объявлены имена лауреатов президентских премий
15:54
Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
15:40
Бывшую жену Казаченко поздравляют с рождением ребенка
15:39
Подопечный Тимати отказался извиняться перед инвалидами
15:35
Насильник набросился на москвичку в парке "Измайлово"
15:30
В России показали iPhone 7.5
15:23
Сотрудница "Почты России" попалась на крупной афере
15:06
Эвелину Бледанс возмутили оскорбления людей с особенностями
14:59
Москва проколет газовый пузырь Киева
14:58
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
14:55
Ведущая "Орла и решки" попала в страшную аварию
14:40
Дети написали сочинение про Бузову
14:37
Бывшая жена губернатора Чукотки умерла в реанимации
14:28
Российский миллионер прикинулся бродягой (видео)
14:22
Россиянки массово продаются мигрантам
14:17
Тернистый путь Костенко к Тарасову
14:16
Разговоры о тайной дочери довели Катю Семенову до нервного срыва
13:44
Чашка чая в день спасет от слабоумия
13:37
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
13:22
Приговор Варваре Карауловой оставили в силе
13:03
Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой
13:00
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
12:54
В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница
12:42
52-летнюю Апину засняли с молодым любовником
12:40
Бабкина объяснила уход Гора
12:34
Компанию Disney обвинили в краже "Зверополиса"
12:33
Хорошие дороги в России появятся только через 20 лет
12:32
На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся
12:20
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
12:18
Как артисты воруют друг у друга
12:00
Назван главный продукт женской красоты
11:56
Инвалиды обидели Юлию Самойлову
11:52
Вытрезвители обсудили в Мосгордуме
11:49
Невеста Преснякова рассказала о родах за границей
11:43
Ученые раскрыли секрет "тяжелой кости"
11:41
При строительстве Крымского моста нашли голову античного божества
11:38
Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой
11:35
Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире
11:10
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
11:08
Лучшие экранизации "Шерлока Холмса"
10:54
Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием
10:43
Тело женщины три дня пролежало в коммуналке на юге Москвы
10:26
Как уберечься от суицида
10:23
После пожара в Подмосковье нашли троих убитых
10:18
Многодетная мать создала наркокартель на Украине
09:40
Малахов посоветовал лечить укусы клещей мочой
09:29
Эксперт: Джигурда только косит под дурака
09:26
Самые богатые американцы попросили повысить им налоги
09:24
Москвич в пьяной ссоре зарезал пенсионера
09:07
Ученые назвали дату столкновения Земли с Марсом
09:02
В Москве на территории школы нашли скелет человека
08:43
Россия ударила Эрдогана по помидорам
08:42
Странный наряд оголил дочь Юдашкина
08:38
Мария Максакова ждет четвертого ребенка
08:37
Украина оказалась в неловком положении
08:34
Чиновникам пообещали вторую премию
08:03
Оскароносная трагедия сантехника
08:01
Два человека пострадали при стрельбе в московской гостинице
21:56
У Юлии Самойловой появится покровитель
21:55
Дешевые аналоги дорогих лекарств от простуды
21:54
Кадыров собирает чемодан в Сирию
21:43
Ольга Бузова вышла на сцену в нижнем белье
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
Тарасов возмутил своей тошнотворной выходкой
Политика

Захарова пристыдила США за постоянные утечки

Мария Захарова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала новость о возможном визите американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию. Она выразила удивление по поводу регулярных утечек секретной информации из Вашингтона.
прочитано 2229 раз

"На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены. Но мы, безусловно, удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона", – написала Мария Захарова на своей странице в Facebook. 

ПО ТЕМЕ

Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича

Захарова пришла в спортзал в мини-юбке

Захарова "натравила" НАТО на Петросяна

Она добавила, что Белому дому пора выяснить, кто стоит за распространением секретных сведений. "Это снова "русские хакеры" взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?" – задалась вопросом дипломат. 

Ранее пресса сообщила о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию 12 апреля. По данным нескольких чиновников, он также пропустит первую встречу в Брюсселе с коллегами из стран НАТО. Якобы причиной этого решения стали переговоры американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 6-7 апреля. Официальный представитель Госдепа Марк Тонер не прокомментировал эту информацию. 

Добавим, что в Вашингтоне довольно часто муссируются слухи о попытках Москвы вмешаться в его политику. После того как к власти в США пришел Трамп, западные издания писали, что на ход президентских выборов повлияли российские хакеры. 

Автор: Светлана Сидорчук21 марта 2017, 08:39

Политика

Как Россия ответит на подлую выходку Киева
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
Трампу припомнили его заявления о Путине

Шоу-бизнес

Россия отказалась показывать киевское "Евровидение"
Подругу Джигурды постигло несчастье
Секс-символ "Дома-2" покинул проект
Владельцы "Евровидения" дали надежду Самойловой

Проишествия

Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам
Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Lifestyle

Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
Писатель Акунин припомнил старую обиду
Объявлены имена лауреатов президентских премий
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
Шоу-бизнес

Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой

Родительница рассказала о сдаче генетических анализов и помощи Елены Малышевой
Шоу-бизнес

Разговоры о тайной дочери довели Катю Семенову до нервного срыва

Певица похудела на 26 килограммов
Экономика

Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России

Госдума запретила иностранные платежные системы для переводов на Украину
Авто

Мара Багдасарян устроила провокацию после лишения прав

Стритрейсерша похвасталась фотографиями и видео за рулем

Гороскоп

Новая женщина в жизни Разина
У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне

Фоторепортажи

Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
Странный наряд оголил дочь Юдашкина
Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым

Спорт

Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена

Регионы

Дети написали сочинение про Бузову
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru