Захарова пристыдила США за постоянные утечки
"На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены. Но мы, безусловно, удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона", – написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что Белому дому пора выяснить, кто стоит за распространением секретных сведений. "Это снова "русские хакеры" взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?" – задалась вопросом дипломат.
Ранее пресса сообщила о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию 12 апреля. По данным нескольких чиновников, он также пропустит первую встречу в Брюсселе с коллегами из стран НАТО. Якобы причиной этого решения стали переговоры американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 6-7 апреля. Официальный представитель Госдепа Марк Тонер не прокомментировал эту информацию.
Добавим, что в Вашингтоне довольно часто муссируются слухи о попытках Москвы вмешаться в его политику. После того как к власти в США пришел Трамп, западные издания писали, что на ход президентских выборов повлияли российские хакеры.
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