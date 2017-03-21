Захарова пристыдила США за постоянные утечки

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала новость о возможном визите американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию. Она выразила удивление по поводу регулярных утечек секретной информации из Вашингтона.

"На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены. Но мы, безусловно, удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона", – написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что Белому дому пора выяснить, кто стоит за распространением секретных сведений. "Это снова "русские хакеры" взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?" – задалась вопросом дипломат.

Ранее пресса сообщила о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию 12 апреля. По данным нескольких чиновников, он также пропустит первую встречу в Брюсселе с коллегами из стран НАТО. Якобы причиной этого решения стали переговоры американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 6-7 апреля. Официальный представитель Госдепа Марк Тонер не прокомментировал эту информацию.

Добавим, что в Вашингтоне довольно часто муссируются слухи о попытках Москвы вмешаться в его политику. После того как к власти в США пришел Трамп, западные издания писали, что на ход президентских выборов повлияли российские хакеры.