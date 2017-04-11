Госсекретарь США прибыл в Москву

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в столицу России. Лайнер дипломанта приземлился в аэропорту Внуково, передает "Газета.ру".
В рамках визита в Москву глава Госдепа проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча запланирована на 12 апреля.
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