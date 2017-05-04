ОНФ контролирует исполнение поручений президента

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) держат на контроле 179 поручений президента России Владимира Путина. Об этом на заседании Госсовета с участием главы государства заявил в четверг, 4 мая, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

"Народный фронт держит на контроле 179 ваших поручений. Из них мы считаем, что 35 исполнены, 44 не исполнены и 100 исполнены частично и требуют доработки", – заявил Анисимов, обращаясь к президенту. При этом глава исполкома ОНФ подчеркнул, что частично исполненными "фронтовики" называют те поручения, по которым фиксируется положительная динамика в рамках их реализации.

Кроме того, на заседании Госсовета Анисимов подверг критике систему независимой оценки качества услуг в социальной сфере (НОК), закон о которой был принят еще в 2014 году. Независимая оценка ведется по пяти направлениям: открытость информации об организации услуг, комфортность условий предоставления услуг, время ожидания услуг, компетентность, доброжелательность и вежливость специалистов, а также удовлетворенность населения качеством оказания услуг.

По его словам, несмотря на значительные усилия властей, пока не удается сделать независимую оценку эффективным механизмом повышения качества услуг. Глава исполкома ОНФ отметил, что активисты движения провели выборочную оценку учреждений, которые прошли процедуру НОК. "Официальные оценки в системе НОК не совпадают с мнением людей. В половине случаев официальная оценка выше той, которую поставили граждане", – подчеркнул он.





На заседании Госсовета была затронута такая важная для многих тема, как переселение из ветхих домов, что было обозначено в "майских указах" президента. Анисимов выразил опасение, что некоторые регионы могут попытаться использовать для этих целей некачественные дома. "Есть проблемы завершения действующей программы. Поскольку срок (2017 год) подходит, некоторые регионы не будут успевать и начнут чудить. Например, уже сейчас начинают закупать некачественное жилье на вторичном рынке или спешно принимают дома, непригодные для проживания", – рассказал глава исполкома ОНФ, добавив, что именно сейчас за этим нужен особый контроль.

В марте 2014 года по указанию Владимира Путина был создан механизм учета мнения ОНФ при снятии с контроля поручений президента. Контрольное управление президента направляет "фронтовикам" доклады правительства для подготовки заключений, без которых не могут быть приняты решения в отношении тех или иных поручений.

На совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения основных показателей социально-экономического развития страны Владимир Путин заявил, что за прошедшие годы удалось значительно продвинуться в реализации значимых для граждан страны вопросов, таких как развитие медицины, здравоохранения, образовательной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. "Разумеется, проблем здесь еще очень и очень много, и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать", – сказал глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что реализация "майских указов" позволила укрепить партнерство на всех уровнях гражданского общества. Президент призвал и дальше укреплять диалог с профессиональными и гражданскими объединениями, а также некоммерческими организациями, создавая таким образом новые возможности для реализации народных инициатив. "Достигнутые успехи должны стать основой для движения вперед – только так можно ответить на запросы людей, они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты, а это значит, что нам предстоит решать все более сложные задачи", – отметил глава государства.

