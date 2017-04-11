Италия сплясала под дудку Украины
На выставку в Италию привезли свою продукцию несколько крымских винзаводов. Представителям Украины не понравились бутылки с названием "Крым", и они попросили организаторов мероприятия убрать их с всеобщего обозрения.
Глава Крыма, комментируя действия администрации, назвал их глупым шагом. "Всем было известно, что в составе российской делегации в Верону прибудут и крымские производители", – напомнил Аксенов. Он пообещал, что крымским производителям, чья продукция была арестована, будут оказаны помощь и защита.
"Надеюсь, здравый смысл возобладает над эмоциями. Не знаю, чем было обосновано принятие такого решения", – заключил глава региона.
Участница винной выставки Дарья Ефименко рассказала изданию Life.ru, что организаторы попросили убрать продукцию из Крыма после письменной жалобы МИД Украины. В итоге изъяли все бутылки с надписью "Крым".
В свою очередь генеральный директор крупного винодельческого предприятия "Массандра" Янина Павленко заявила, что инцидент в Италии не остановит виноделов республики. "Нас никто не остановит. Мы продолжим участвовать во всех выставках мира. У нас есть потребитель, мы уже в этом убедились", – сказала она.
По словам Павленко, в Европе опасаются конкуренции с российскими винами, которые способны занять ведущие позиции в мире.
Russia: Massandra start selling unbottled wines https://t.co/HN05vQJYPE #wine #massandra #stores pic.twitter.com/WKXL9GFxlQ— UPAKOVANO.RU/ENGLISH (@upakovanorueng) 6 декабря 2016 г.
По сообщениям из Вероны, вина крымских производителей уже нашли поклонников в Италии. Вкус и качество напитков оценили как обычные люди, так и профессиональные критики. Местные сомелье отмечают, что крымские производители делают прекрасное вино – правильно сделанные и с богатым вкусом.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев на сегодняшней встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой заявил о готовности улучшать отношения с Европой, констатировав при этом печальное падение товарооборота.
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