Италия сплясала под дудку Украины

После жалоб украинцев на международной выставке в итальянской Вероне была арестована партия крымских вин. Глава республики Сергей Аксенов назвал действия организаторов экспозиции хамством и глупостью.

На выставку в Италию привезли свою продукцию несколько крымских винзаводов. Представителям Украины не понравились бутылки с названием "Крым", и они попросили организаторов мероприятия убрать их с всеобщего обозрения.

Глава Крыма, комментируя действия администрации, назвал их глупым шагом. "Всем было известно, что в составе российской делегации в Верону прибудут и крымские производители", – напомнил Аксенов. Он пообещал, что крымским производителям, чья продукция была арестована, будут оказаны помощь и защита.

"Надеюсь, здравый смысл возобладает над эмоциями. Не знаю, чем было обосновано принятие такого решения", – заключил глава региона.

Участница винной выставки Дарья Ефименко рассказала изданию Life.ru, что организаторы попросили убрать продукцию из Крыма после письменной жалобы МИД Украины. В итоге изъяли все бутылки с надписью "Крым".

В свою очередь генеральный директор крупного винодельческого предприятия "Массандра" Янина Павленко заявила, что инцидент в Италии не остановит виноделов республики. "Нас никто не остановит. Мы продолжим участвовать во всех выставках мира. У нас есть потребитель, мы уже в этом убедились", – сказала она.

По словам Павленко, в Европе опасаются конкуренции с российскими винами, которые способны занять ведущие позиции в мире.

По сообщениям из Вероны, вина крымских производителей уже нашли поклонников в Италии. Вкус и качество напитков оценили как обычные люди, так и профессиональные критики. Местные сомелье отмечают, что крымские производители делают прекрасное вино – правильно сделанные и с богатым вкусом.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев на сегодняшней встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой заявил о готовности улучшать отношения с Европой, констатировав при этом печальное падение товарооборота.