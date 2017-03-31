В ЦИК рассказали о перспективах введения интернет-голосования

В ближайшее время в России не стоит ожидать введения интернет-голосования. "Там, где транспорт не ходит, а интернет есть, это спасет ситуацию, но в основном интернет-голосование – это для тех мобильных граждан, которые проживают в мегаполисах или за границей", —сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

По ее словам, интернет-голосование скрывает в себе несколько опасностей. К примеру, хакеры могут получить доступ к персональным данным избирателей. Также, отсутствуют гарантии того, что человек проголосовал без давления, пишет газета "Известия".

Кроме того, интернет-голосование не бесплатно для избирателя, так как часто возможность подачи голоса зашивается в виде чипа на банковскую карту. "Иными словами, интернет-голосование нельзя ввести "одним кликом", требуется огромный комплекс мероприятий", – Отметили в ЦИК.