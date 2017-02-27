Песков призвал США быть внимательнее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение США к Москве и ополчению, представляющему интересы населения Донбасса. Американцы призвали обеспечить работу ОБСЕ на востоке Украины. При этом сами наблюдатели ОБСЕ неоднократно отмечали, что источником провокаций в регионе выступают подконтрольные Киеву силовики.

Получается, что свое обращение США направили не по адресу. "Мы считаем, что необходимо быть более внимательными в оценках ситуации, тем более в определении источника провокационных действий", – цитирует "Газета.ru" Дмитрия Пескова. "Мы можем лишь в сотый раз повторить, что Россия никоим образом не является стороной этого конфликта", – добавил он.