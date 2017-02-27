Соратник отказал Трампу ради семьи

Кандидат в министры военно-морских сил США, бизнесмен Филип Билден отказался от предложения президента страны Дональда Трампа занять высокий пост. Предприниматель объяснил это решение личными причинами и нежеланием отказываться от семейного бизнеса, передает "Газета.ru".

В ближайшее время Дональду Трампу будет представлена новая кандидатура на пост министра военно-морских сил страны. Поиском подходящего человека займется глава Пентагона Джеймс Мэттис.



