Новая армия прикроет от США Дальний Восток России

Новая армия прикроет Дальний Восток России. Штаб объединения расположат на Камчатке.

Авиация и силы ПВО Тихоокеанского флота в наступающем году вольются в состав мощной армии. Задача нового оперативного объединения – контроль воздушной обстановки на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе. По данным Минобороны, в него войдут по меньшей мере две дивизии – авиационная и сил ПВО.

В ведомстве напомнили, что подобные перемены происходят и на других флотах. Еще в декабре 2015 года сформирована 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота. Как заявил тогда министр обороны Сергей Шойгу, это сделано для усиления контроля воздушного пространства в Арктике.

Одновременно с формированием тихоокеанской армии ВВС и ПВО меняется структура авиационных сил. Вместо созданных после неудачной реформы 2008 года плохо управляемых авиабаз воссоздаются полки и дивизии. В состав смешанных авиаполков наряду с эскадрильями противолодочных и транспортных самолетов, истребителей, разведчиков и ракетоносцев войдут подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Зона ответственности будущего оперативного объединения – от Северных Курил до арктического острова Врангеля. Основу группировки составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО (радиотехнический и ракетный полки). В составе авиаполка есть эскадрилья противолодочных самолетов с модернизированными Ил-38Н "Новелла" и высотные перехватчики Миг-31.

Эксперты отмечают, что формирование армии ВВС и ПВО по соседству с Аляской свидетельствует о наращивании ударного потенциала Тихоокеанского флота. "Этот регион в последнее время стал "горячим". Военная активность США здесь повысилась в разы под предлогом северокорейской ракетной угрозы. В районе Чукотки и Камчатки мы непосредственно граничим с Аляской, где построены крупные авиационные и морские базы США. В Тихом океане у Соединенных Штатов шесть авианосцев", – цитирует газета "Известия" военного эксперта Алексея Леонкова.

На втором этапе структурной реформы в составе Тихоокеанского флота появится еще одна армия ВВС и ПВО с частями, дислоцированными в Приморье. В зону ее ответственности войдут Сахалин, Курилы, Японское и Охотское моря.