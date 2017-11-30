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Общество

Россия защитит Крым от провокаций Порошенко

Фото: wikipedia.org
В Крыму сохраняется вероятность провокаций со стороны Украины. Политики и военные из Незалежной неоднократно говорили об этом, а некоторые горе-генералы даже хотели захватить Крым с помощью шести катеров.
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Для того, чтобы Киев, наконец, успокоился и перестал строить прожекты по захвату российской территории, в Крыму будут размещены комплексы С-400. На полигоне Капустин Яр успешно завершились боевые стрельбы зенитного ракетного полка, который вскоре передислоцируют на Крымский полуостров.

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Это будет уже второй полк С-400 в Крыму, сейчас в республике развернута 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России. Система радиолокационной разведки представлена там радиотехническим подразделением. Помимо этого, на полуострове развернута загоризонтная РЛС "Подсолнух", а на мысе Херсонес в ближайшее время будет сооружена РЛС "Воронеж".

"Газета.ру" предполагает, что второй полк, оснащенный С-400, войдет в состав 31-й дивизии ПВО и будет развернут в Евпатории. Это важный стратегический район в силу возможных провокаций со стороны Украины. Северо-восточный и северный сектора в Крыму до сих пор не имели эффективного зенитного ракетного прикрытия на малых и средних высотах.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения целей на дальности до 400 километров и высоте до 30 километров. Это могут быть крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.

Напомним, что некоторое время назад украинские военные похвалились тем, что разработали новую тактику нападения на российские корабли. По словам моряков, с помощью "волчьей стаи", состоящей из шести катеров, они смогут отбить нефтяные вышки, расположенные рядом с Крымом.

Однако вояки забыли сообщить, что эта тактика – вовсе не их изобретение. Такой метод атаки с использованием подводных лодок применялся Германией и США во время Второй мировой войны.

А в начале ноября глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов похвастался тем, что Киев разрабатывает стратегические беспилотники, способные мониторить ситуацию над всей Россией – от Калининграда до Камчатки. Отвечающий за безопасность и оборону Украины Турчинов забыл, что границы и воздушное пространство России находится под круглосуточной охраной сил ПВО и других воинских подразделений.

Автор: Александр Комаров30 ноября 2017, 19:05

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