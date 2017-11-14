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Политика

Епископ развеял миф о Путине

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Епископ Тихон развеял слухи о том, что он является духовником президента Владимира Путина. По словам священнослужителя, такого человека не существует.
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Президент имеет возможность консультироваться с немалым числом компетентных людей, он часто бывает на Валааме, а также общается с известными духовниками Афона. В интервью радио "Свобода" епископ рассказал, что он лишь немного знает Владимира Путина, но зато знает журналиста, который впервые написал о том, что он духовник Путина.

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"Не буду сейчас называть его имя. Я с уважением к нему отношусь, хотя тогда, лет 16-ть назад, когда он впервые написал нечто подобное в своей статье, я был страшно на него раздосадован", – сказал епископ Тихон. Он также отметил, что президент не терпит ни прямых, ни косвенных попыток влияния на него.

На вопрос о духовнике Путина Тихон ответил так: "Вы, конечно же, имеете в виду какую-то зловещую личность, способную оказывать особое влияние на президента. Ваше полное право сколько угодно фантазировать на эту тему или сочинять любые самые захватывающие сказки, но дело на самом деле лишь в том, что такого человека в природе не существует". Таким образом  епископ развеял слухи о том, что и есть духовник президента.

Наместник московского Сретенского мужского монастыря епископ Егорьевский Тихон (в миру – Георгий Шевкунов) также руководит издательством Сретенского монастыря, является главным редактором интернет-портала Православие.Ru и занимает высокие посты в РПЦ.

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Между тем президент Владимир Путин завтра отправится в Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, сообщила пресс-службе Кремля. Глава государства осмотрит комплекс зданий после реконструкции, которую провели на средства Благотворительного фонда, созданного в 2008 году.

Вместе с Путиным монастырь посетят сопредседатели фонда - премьер-министр Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель правления фонда Виктор Зубков.

Автор: Александр Комаров14 ноября 2017, 21:15
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