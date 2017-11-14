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Киев хочет озолотиться на войне с Москвой

Культурный центр Украины в Москве. Фото: ukrcentr.ru
Украина собирается заработать на разрыве дипломатических отношений с Россией. Подробностями поделились депутаты "Блока Петра Порошенко".
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В профильных комитетах Рады обсуждается законопроект "О денонсации соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Документ подразумевает закрытие и продажу здания Украинского культурного центра на Арбате в Москве.

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По словам депутатов партии, номинальная стоимость данного объекта недвижимости составляет около четырех миллионов долларов, а рыночная – от 70 миллионов. "Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду? И набрать политических очков на антироссийском жесте, и заработать на дельте", – цитируют депутатов "Блока Петра Порошенко" "Известия". Таким образом, официальный Киев хочет убить сразу "двух зайцев".

Однако не всем украинским политикам эта идея по нраву. По мнению противников законопроекта, денонсация соглашения перекроет один из последних каналов сотрудничества между нашими странами.

Если культурный центр закроют и продадут здание, вернуться обратно будет украинцам очень дорого и сложно. Как отмечают депутаты, "…а исключать потепления отношений никогда не стоит". Кроме того, если закон о денонсации соглашения примут, Москве придется закрыть в Киеве Российский центр науки и культуры.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса, который 16 ноября будет рассматриваться в Раде, есть пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Однако затем эти данные были опровергнуты самими депутатами.

Как заявил замруководителя "Батькивщины" Сергей Соболев, такой нормы в проекте документа не предусмотрено. О том же сообщил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. 

Автор: Людмила Фоканова14 ноября 2017, 08:21

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