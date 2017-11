США решили стереть с лица земли Россию и Китай

Необходимость сохранить перед мировым сообществом образ обороняющейся стороны здорово мешает Вашингтону. Он уже давно пытается спровоцировать Россию, расставляя там и тут политические ловушки. Однако Москва раскусила хитрый план американцев, и в ловушки не попадается.

Статус-кво не может сохраняться вечно. США нервничают: экономическая ситуация все ухудшается, а тут еще Москва и Пекин придумали отказаться от американского доллара. Это обернется крахом для Вашингтона. И потому он сейчас лихорадочно ищет предлог для нападения на Россию, который выставит США жертвой российской агрессии, пишет журналист Том Алдрэн во французском издании Agora VOX.

При этом Штаты готовы пустить в ход все подлые уловки, чтобы заставить Россию совершить ошибку. Недавний эпизод со снятием российского флага с крыши консульства в Сан-Франциско, дипломатический иммунитет которого уже и так был нарушен ФБР, является примером такой провокации, считает журналист…

В случае с Донбассом Вашингтон использует своих пешек и сообщников на Украине для провокаций против Москвы – чтобы, в конечном счете, она вышла из себя и прибегла к ответным действиям, чем немедленно воспользуется Вашингтон. В Донбассе намеренно используются самые отвратительные и омерзительные преступные методы, чтобы спровоцировать недовольство Москвы и заставить ее вмешаться. Уже более трех лет неонацистская хунта Киева совершает одно за другим военные преступления в отношении собственного населения – и никого на Западе это не волнует.

Москва, конечно, раздражена вероломством Вашингтона, резко реагирует на сговор американцев с террористами "Исламского государства" (запрещенной в России организации) в Сирии. Однако США не особо и скрывают своей дружбы с боевиками – и это тоже часть провокации, чтобы подтолкнуть Россию к ошибке.



"Нам уже удалось избежать войны 1 сентября 2013 года, когда Франсуа Олланд чуть было не принял решение о вылете французских ВВС, чтобы бомбить Сирию. К счастью, президент США Барак Обама отменил все, благодаря блестящему дипломатическому ходу России с ликвидацией сирийского химического оружия", – пишет издание. Однако, если сейчас нет войны – это не значит, что ее не будет позже, резюмирует автор.

