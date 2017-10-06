Украинские нардепы подожгли туалет в парламенте

Сражения вокруг закона о реинтеграции Донбасса в Верховной раде Украины переместились в парламентский туалет. Нардепы Семенченко и Левченко подожгли в сортире дымовую шашку и не подпускали к ней охрану.

Сотрудники службы безопасности Верховной рады в течении минуты не могли проникнуть в туалет, чтобы погасить дымовую шашку. Им не давали пройти в дверь депутаты Семен Семенченко и Юрий Левченко.

На кадрах, снятых журналистами, видно, как украинские депутаты стоят в дверях туалета Верховной рады, сдерживая охрану и спасателей. "Не надо. Не надо. Пусть он догорит. Одну минуту!, – говорят Семенченко и Левченко. За дверью что-то горит, валит дым. Журналисты предположили, что это дымовая шашка.

Основания для подобных предположений у представителей СМИ были самые серьезные. Ранее Семенченко, депутат оппозицонной фракции "Самопомощь", кинул дымовую шашку в сессионном зале. Народные избранники в это время обсуждали законопроект президента Петра Порошенко о "реинтеграции" и статусе Донбасса. От удушья их спасла, как сообщается, "молниеносная реакция" нардепа Андрея Тетерука, который вынес опасный предмет из зала, передает Life.ru.

Верховная рада в последнее время вернулась к традиции обсуждать законы весело и бурно. Так, днем ранее Надежда Савченко вырвала и сломала микрофон секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Тем временем возле здания Рады националисты жгли дымовые шашки.

Как сообщается, Рада все же решила продлить закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей на год. Кроме того, в Верховной раде выдвинули несколько условий для того, чтобы закон вступил в силу – к примеру, одним из них является вывод неких "незаконных формирований" с территорий Донбасса. Документ, внесенный Петром Порошенко, должны были рассмотреть накануне, однако оппозиция заблокировала трибуну в зале заседаний.

В Кремле заявили, что украинский законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса противоречит минским договоренностям. А наименование в нем России "страной-агрессором" и вовсе неприемлемо