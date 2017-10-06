Путин уволил губернатора Новосибирской области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку руководителя Новосибирской области Владимира Городецкого. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Глава области покинул пост по собственному желанию, передает "Газета.ru". Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Травников.
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