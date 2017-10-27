Шведские депутаты массово пожаловались на домогательства

На фоне гремящих по всему миру секс-скандалов власти Швеции решили выяснить, насколько эта проблема актуальна для народных избранников. Результаты оказались неожиданными и тут же породили новый секс-скандал. Дело в том, что из 101 депутата, которые согласились пройти анкетирование, 23 человека утвердительно ответили на вопрос "Испытывали ли вы когда-нибудь сексуальные домогательства, связанные с вашей позицией в парламенте или другой политической деятельностью?", передает Eg.Ru.

При этом всего опрос был предложен 349 депутатом. Каков процент пострадавших от домогательств среди тех, кто предпочел не отвечать на вопросы, неизвестно. Большинство ответивших утвердительно – женщины, рассказали специалисты. Впрочем, нашлись и мужчины-депутаты, на собственном опыте узнавшие, что такое сексуальные домогательства.