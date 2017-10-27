НАТО обострило обстановку на границе России

Министр обороны России Сергей Шойгу считает обстановку у западных границ страны напряженной. По его словам, наблюдается тенденция к обострению.

"Прежде всего хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остается напряженной и имеет тенденцию к обострению", – заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Глава ведомства связывает это с большой группировкой военного контингента НАТО.

В Польше и странах Прибалтики развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы Альянса общей численностью до пяти тысяч человек, уверен Шойгу. Кроме того, по информации главы ведомства, в Германии и Польше дислоцируется бронетанковая бригада и бригада армейской авиации Сухопутных войск США.

Кроме того, министр обеспокоен участившимися военными учениями стран НАТО около границ России. "Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки Вооруженных сил стран – членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений", – приводит ТАСС слова Шойгу.

Помимо обстановки на границе России, на заседании коллегии обсуждался вопрос обеспечения российских войск Западного военного округа. По словам министра, в ближайшее время воинские части получат новую технику.

"Большое внимание уделяется обеспечению войск современным вооружением, военной и специальной техникой. До конца года они получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания", – сказал Шойгу.

Напомним, 19 октября Сергей Лавров заявлял, что Москва озабочена усилением присутствия военного контингента НАТО в Балтийском регионе. Министр иностранных дел уверен, что такая стратегия Альянса направлена на "сдерживание России и Китая".