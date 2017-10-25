Неверов: У депутатов нет гражданства иных стран

Ни у одного депутата Госдумы нет гражданства другой страны. Об этом заявил глава фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергей Неверов, комментируя заявления о том, что у депутата Натальи Поклонской якобы имеется украинское гражданство.

По его словам, такие утверждения звучат с единственной целью: дискредитировать человека. "Тем, кто делает такие заявления, могу посоветовать одно: учите матчасть. В соответствии с российским законодательством депутат Государственной Думы не может иметь двойное гражданство", – сказал Неверов.

Глава фракции единороссов отметил, что все соответствующие проверки осуществляет Центральная избирательная комиссия (Центризбирком). Поэтому, подчеркнул он, в Госдуме нет ни одного парламентария, который имел бы гражданство иной страны. "Если же вдруг у кого-то таковое появится, этот человек автоматически потеряет статус депутата", – добавил Неверов.

Парламентарий также заявил о готовности предоставить все необходимые документы. "Что наша коллега Наталья Поклонская является гражданином только одной страны – Российской Федерации", – резюмировал он.

Депутат Госдумы и бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская получила российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией. В 2016 году она была избрана в состав нижней палаты парламента по спискам "Единой России".





Напомним, в июле 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий ряд вопросов российского гражданства, в том числе о введении присяги для новых граждан. Приносить ее будут только иностранцы. Паспорт им будут выдавать сразу же после произнесения клятвы.

Текст присяги звучит следующим образом: "Я, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".

